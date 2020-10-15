https://ria.ru/20201015/ruki-1579866936.html

Роспотребнадзор сообщил, как снизить риск заражения COVID-19 на треть

Регулярное мытье рук с мылом снижает вероятность заражения коронавирусом на 36%, эта мера профилактики играет ключевую роль в борьбе с COVID-19, сообщили РИА... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T00:10

2020-10-15T00:10

2020-10-15T09:26

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> Регулярное мытье рук с мылом снижает вероятность заражения коронавирусом на 36%, эта мера профилактики играет ключевую роль в борьбе с COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.Всемирный день чистых рук отмечается ежегодно 15 октября.Мытье рук с мылом может помочь защититься и от множества других инфекционных заболеваний, в том числе, таких как холера, лихорадка Эбола, атипичная пневмония и гепатит Е. Помимо этого, мытье рук может снизить количество острых респираторных инфекций на 20%, подчеркнули в пресс-службе.Мыть руки надо до и после использования средств индивидуальной защиты, после прихода с улицы, перед приготовлением и приемом пищи, после прикосновения к сырому мясу и рыбе, после посещения туалета, после чихания, после посещения общественных мест, после ухода за больным человеком, после смены подгузника, после уборки помещения, после общения с животными, в том числе домашними, перед сном и в других случаях, когда руки загрязнены, пояснили в пресс-службе."Помните, что не всегда правила мытья рук соблюдают окружающие вас люди, которые дотрагиваются до тех же предметов, что и вы, например, в транспорте, в магазинах, на работе. Мойте руки, чтобы улучшить качество жизни и сохранить хорошее самочувствие близких", — заключили в ведомстве.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

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россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва