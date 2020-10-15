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Минпромторг объяснил формирование списка автомобилей с налогом на роскошь
Минпромторг России отражает в списке автомобилей, облагаемых налогом на роскошь, информацию о рекомендованных розничных ценах по каждой марке, модели и базовой... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T08:28
2020-10-15T08:28
авто
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторг</a> России отражает в списке автомобилей, облагаемых налогом на роскошь, информацию о рекомендованных розничных ценах по каждой марке, модели и базовой версии автомобилей, сообщили РИА Новости в ведомстве."Мы не ставим специально цель увеличить или уменьшить количество позиций перечня и объективно отражаем ту информацию о рекомендованных розничных ценах по каждой марке, модели и базовой версии автомобилей, которая официально представляется производителями и/или уполномоченными лицами производителей транспортных средств", - сообщили в Минпромторге.Там добавили, что новый перечень будет размещён до 1 марта следующего года. "Напоминаем, что в соответствии с Налоговым кодексом РФ, речь идёт о перечне легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей, подлежащем применению в очередном налоговом периоде - по закону он размещается не позднее 1 марта на официальном сайте Минпромторга России", - пояснили в ведомстве.Согласно данным министерства, по состоянию на март 2020 года в перечень легковых автомобилей, стоимость которых от 3 до 5 миллионов рублей, входит 23 марки, среди которых BMW, Cadillac, Volvo, Toyota. Такие авто облагаются транспортным налогом с коэффициентом 1,1, но лишь до тех пор, пока не прошло три года с их выпуска. Автомобили стоимостью от пяти до десяти и выше десяти миллионов рублей облагаются двойным и тройным налогом, соответственно.
https://ria.ru/20201014/karshering-1579746673.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201007/pdd-1578637719.html
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авто, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика

Минпромторг объяснил формирование списка автомобилей с налогом на роскошь

08:28 15.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей на Тверской улице в Москве
Движение автомобилей на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Минпромторг России отражает в списке автомобилей, облагаемых налогом на роскошь, информацию о рекомендованных розничных ценах по каждой марке, модели и базовой версии автомобилей, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Мы не ставим специально цель увеличить или уменьшить количество позиций перечня и объективно отражаем ту информацию о рекомендованных розничных ценах по каждой марке, модели и базовой версии автомобилей, которая официально представляется производителями и/или уполномоченными лицами производителей транспортных средств", - сообщили в Минпромторге.
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Там добавили, что новый перечень будет размещён до 1 марта следующего года. "Напоминаем, что в соответствии с Налоговым кодексом РФ, речь идёт о перечне легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей, подлежащем применению в очередном налоговом периоде - по закону он размещается не позднее 1 марта на официальном сайте Минпромторга России", - пояснили в ведомстве.
Согласно данным министерства, по состоянию на март 2020 года в перечень легковых автомобилей, стоимость которых от 3 до 5 миллионов рублей, входит 23 марки, среди которых BMW, Cadillac, Volvo, Toyota. Такие авто облагаются транспортным налогом с коэффициентом 1,1, но лишь до тех пор, пока не прошло три года с их выпуска. Автомобили стоимостью от пяти до десяти и выше десяти миллионов рублей облагаются двойным и тройным налогом, соответственно.
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АвтоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
 
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