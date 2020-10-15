https://ria.ru/20201015/roskosh-1579879871.html

Минпромторг объяснил формирование списка автомобилей с налогом на роскошь

Минпромторг России отражает в списке автомобилей, облагаемых налогом на роскошь, информацию о рекомендованных розничных ценах по каждой марке, модели и базовой... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T08:28

2020-10-15T08:28

2020-10-15T08:28

авто

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторг</a> России отражает в списке автомобилей, облагаемых налогом на роскошь, информацию о рекомендованных розничных ценах по каждой марке, модели и базовой версии автомобилей, сообщили РИА Новости в ведомстве."Мы не ставим специально цель увеличить или уменьшить количество позиций перечня и объективно отражаем ту информацию о рекомендованных розничных ценах по каждой марке, модели и базовой версии автомобилей, которая официально представляется производителями и/или уполномоченными лицами производителей транспортных средств", - сообщили в Минпромторге.Там добавили, что новый перечень будет размещён до 1 марта следующего года. "Напоминаем, что в соответствии с Налоговым кодексом РФ, речь идёт о перечне легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей, подлежащем применению в очередном налоговом периоде - по закону он размещается не позднее 1 марта на официальном сайте Минпромторга России", - пояснили в ведомстве.Согласно данным министерства, по состоянию на март 2020 года в перечень легковых автомобилей, стоимость которых от 3 до 5 миллионов рублей, входит 23 марки, среди которых BMW, Cadillac, Volvo, Toyota. Такие авто облагаются транспортным налогом с коэффициентом 1,1, но лишь до тех пор, пока не прошло три года с их выпуска. Автомобили стоимостью от пяти до десяти и выше десяти миллионов рублей облагаются двойным и тройным налогом, соответственно.

https://ria.ru/20201014/karshering-1579746673.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201007/pdd-1578637719.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика