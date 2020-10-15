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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201015/restoran-1579923003.html
В Департаменте торговли уточнили, где в Москве будут действовать QR-коды
QR-коды будут действовать только в московских ночных клубах и развлекательных заведениях, ресторанов это не коснется, сообщил глава столичного департамента... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T12:37
2020-10-15T12:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> QR-коды будут действовать только в московских ночных клубах и развлекательных заведениях, ресторанов это не коснется, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.Ранее мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> сообщил, что посетители клубов, баров и дискотек должны будут при входе сканировать QR-код либо отправлять СМС на специальный номер 7377, регистрация номеров необходима для оповещения других посетителей в случае выявления COVID-19."Это нововведение предлагается пока ввести только для тех заведений, режим которых включает ночной режим работы с 0 часов до 6 утра, и это исключительно только развлекательные учреждения, сюда не попадают ни кафе, ни рестораны, ни какие-либо другие заведения, только ночные клубы, бары, дискотеки", - рассказал Немерюк на пресс-конференции "Противодействие распространению коронавируса в Москве".<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201015/sobyanin-1579914290.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество

В Департаменте торговли уточнили, где в Москве будут действовать QR-коды

12:37 15.10.2020
 
© Фото : Free-Photos/Pixabay Работники ресторана
Работники ресторана - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© Фото : Free-Photos/Pixabay
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. QR-коды будут действовать только в московских ночных клубах и развлекательных заведениях, ресторанов это не коснется, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что посетители клубов, баров и дискотек должны будут при входе сканировать QR-код либо отправлять СМС на специальный номер 7377, регистрация номеров необходима для оповещения других посетителей в случае выявления COVID-19.
Сотрудники бара в защитных масках - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
Вчера, 12:02Распространение нового коронавируса
Собянин объявил о новых правилах работы ночных клубов и баров
"Это нововведение предлагается пока ввести только для тех заведений, режим которых включает ночной режим работы с 0 часов до 6 утра, и это исключительно только развлекательные учреждения, сюда не попадают ни кафе, ни рестораны, ни какие-либо другие заведения, только ночные клубы, бары, дискотеки", - рассказал Немерюк на пресс-конференции "Противодействие распространению коронавируса в Москве".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
 
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