https://ria.ru/20201015/restoran-1579923003.html

В Департаменте торговли уточнили, где в Москве будут действовать QR-коды

QR-коды будут действовать только в московских ночных клубах и развлекательных заведениях, ресторанов это не коснется, сообщил глава столичного департамента... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T12:37

2020-10-15T12:37

2020-10-15T12:37

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> QR-коды будут действовать только в московских ночных клубах и развлекательных заведениях, ресторанов это не коснется, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.Ранее мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> сообщил, что посетители клубов, баров и дискотек должны будут при входе сканировать QR-код либо отправлять СМС на специальный номер 7377, регистрация номеров необходима для оповещения других посетителей в случае выявления COVID-19."Это нововведение предлагается пока ввести только для тех заведений, режим которых включает ночной режим работы с 0 часов до 6 утра, и это исключительно только развлекательные учреждения, сюда не попадают ни кафе, ни рестораны, ни какие-либо другие заведения, только ночные клубы, бары, дискотеки", - рассказал Немерюк на пресс-конференции "Противодействие распространению коронавируса в Москве".<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20201015/sobyanin-1579914290.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество