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https://ria.ru/20201015/razoruzhenie-1579890960.html
МИД: Россия готова работать с любым президентом США по теме разоружения
Россия готова работать с любым американским лидером по вопросам контроля над вооружениями, заявил в четверг глава международного комитета Совфеда Константин... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T10:12
2020-10-15T10:12
дональд трамп
константин косачев
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Россия готова работать с любым американским лидером по вопросам контроля над вооружениями, заявил в четверг глава международного комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Kosachev/" target="_blank" data-auto="true">Константин Косачев</a>."Последний раунд российско-американского обмена мнениями по ядерным вооружениям, неожиданно перенесённый в публичную плоскость, парадоксальным образом расставляет все точки над i в другом вопросе - на чьей стороне Россия в американской президентской гонке? Да ни на чьей", - написал сенатор в ФБ.По его словам, хотели бы укрепить (президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>) <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>, "как о том бубнят все кому ни лень - подыграли бы ему, подтянув за уши договоренность по ДСНВ к его выборам"."Не подтягиваем. Не будет никакого соглашения к 4 ноября. И точка", - отметил Косачев.А дальше - "будем работать с любым американским президентом", - добавил он. "Терпеливо и на равных. Не вмешиваясь в их внутренние дела и не допуская вмешательства в свои. И это касается, разумеется, прежде всего столь важной сферы, как национальная безопасность", - заключил Косачев.
https://ria.ru/20201014/razooruzhenie-1579741455.html
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дональд трамп, константин косачев, сша, в мире

МИД: Россия готова работать с любым президентом США по теме разоружения

10:12 15.10.2020
 
© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© Фото : МИД России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия готова работать с любым американским лидером по вопросам контроля над вооружениями, заявил в четверг глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
"Последний раунд российско-американского обмена мнениями по ядерным вооружениям, неожиданно перенесённый в публичную плоскость, парадоксальным образом расставляет все точки над i в другом вопросе - на чьей стороне Россия в американской президентской гонке? Да ни на чьей", - написал сенатор в ФБ.
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По его словам, хотели бы укрепить (президента США) Дональда Трампа, "как о том бубнят все кому ни лень - подыграли бы ему, подтянув за уши договоренность по ДСНВ к его выборам".
"Не подтягиваем. Не будет никакого соглашения к 4 ноября. И точка", - отметил Косачев.
А дальше - "будем работать с любым американским президентом", - добавил он. "Терпеливо и на равных. Не вмешиваясь в их внутренние дела и не допуская вмешательства в свои. И это касается, разумеется, прежде всего столь важной сферы, как национальная безопасность", - заключил Косачев.
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Дональд ТрампКонстантин КосачевСШАВ мире
 
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