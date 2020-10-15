https://ria.ru/20201015/razoruzhenie-1579890960.html

МИД: Россия готова работать с любым президентом США по теме разоружения

Россия готова работать с любым американским лидером по вопросам контроля над вооружениями, заявил в четверг глава международного комитета Совфеда Константин... РИА Новости, 15.10.2020

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дональд трамп

константин косачев

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Россия готова работать с любым американским лидером по вопросам контроля над вооружениями, заявил в четверг глава международного комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Kosachev/" target="_blank" data-auto="true">Константин Косачев</a>."Последний раунд российско-американского обмена мнениями по ядерным вооружениям, неожиданно перенесённый в публичную плоскость, парадоксальным образом расставляет все точки над i в другом вопросе - на чьей стороне Россия в американской президентской гонке? Да ни на чьей", - написал сенатор в ФБ.По его словам, хотели бы укрепить (президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>) <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>, "как о том бубнят все кому ни лень - подыграли бы ему, подтянув за уши договоренность по ДСНВ к его выборам"."Не подтягиваем. Не будет никакого соглашения к 4 ноября. И точка", - отметил Косачев.А дальше - "будем работать с любым американским президентом", - добавил он. "Терпеливо и на равных. Не вмешиваясь в их внутренние дела и не допуская вмешательства в свои. И это касается, разумеется, прежде всего столь важной сферы, как национальная безопасность", - заключил Косачев.

https://ria.ru/20201014/razooruzhenie-1579741455.html

https://ria.ru/20200821/kosachev-1576077388.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, константин косачев, сша, в мире