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Онколог развенчал популярные мифы о раке груди
Хирург-онколог Владимир Карасев рассказал о распространенных заблуждениях о раке молочной железы. РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T13:24
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здоровье
общество
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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> Хирург-онколог Владимир Карасев рассказал о распространенных заблуждениях о раке молочной железы.По его словам, рак груди, вопреки расхожему мнению, не является исключительно женским заболеванием. Более того, у мужчин он протекает намного агрессивнее, чем у противоположного пола.Убеждение, что рак груди характерен только для женщин среднего и пенсионного возраста, также является ложным, отметил специалист. Сейчас болезнь "молодеет" из-за лучшего выявления и высокого уровня стресса у молодых девушек.Еще одним мифом является мнение о том, что тугое нижнее белье и силиконовые импланты могут спровоцировать развитие опухоли.Онколог напомнил, что заболевание поддается лечению на ранних стадиях и рекомендовал регулярно проходить медицинское обследование груди.
https://ria.ru/20201014/rak-1579759557.html
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здоровье, общество

Онколог развенчал популярные мифы о раке груди

13:24 15.10.2020 (обновлено: 15:13 15.10.2020)
 
© Depositphotos / vitanovskiРаковая клетка 3D
Раковая клетка 3D - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© Depositphotos / vitanovski
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Хирург-онколог Владимир Карасев рассказал о распространенных заблуждениях о раке молочной железы.
По его словам, рак груди, вопреки расхожему мнению, не является исключительно женским заболеванием. Более того, у мужчин он протекает намного агрессивнее, чем у противоположного пола.

"То есть у мужчин из-за их строения молочной железы рак не только развивается агрессивнее, но и делает это куда быстрее, чем у женщин. От момента обнаружения уплотнения до третьей стадии проходит мало времени", — объяснил медик в интервью Омскому областному телевидению.

Убеждение, что рак груди характерен только для женщин среднего и пенсионного возраста, также является ложным, отметил специалист. Сейчас болезнь "молодеет" из-за лучшего выявления и высокого уровня стресса у молодых девушек.
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Еще одним мифом является мнение о том, что тугое нижнее белье и силиконовые импланты могут спровоцировать развитие опухоли.

"При постановке импланта идет сдавление тканей молочной железы, нарушается микроциркуляция, происходит атрофия тканей – клетки успокаиваются, не так активно делятся. То есть у тех пациенток, у которых была сделана пластическая операция, у них снижается риск развития рака груди", — сказал хирург.

Онколог напомнил, что заболевание поддается лечению на ранних стадиях и рекомендовал регулярно проходить медицинское обследование груди.
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