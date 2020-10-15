https://ria.ru/20201015/rak-1579934368.html
Онколог развенчал популярные мифы о раке груди
Хирург-онколог Владимир Карасев рассказал о распространенных заблуждениях о раке молочной железы. РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T13:24
2020-10-15T13:24
2020-10-15T15:13
здоровье
общество
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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> Хирург-онколог Владимир Карасев рассказал о распространенных заблуждениях о раке молочной железы.По его словам, рак груди, вопреки расхожему мнению, не является исключительно женским заболеванием. Более того, у мужчин он протекает намного агрессивнее, чем у противоположного пола.Убеждение, что рак груди характерен только для женщин среднего и пенсионного возраста, также является ложным, отметил специалист. Сейчас болезнь "молодеет" из-за лучшего выявления и высокого уровня стресса у молодых девушек.Еще одним мифом является мнение о том, что тугое нижнее белье и силиконовые импланты могут спровоцировать развитие опухоли.Онколог напомнил, что заболевание поддается лечению на ранних стадиях и рекомендовал регулярно проходить медицинское обследование груди.
https://ria.ru/20201014/rak-1579759557.html
https://ria.ru/20201002/rak-1578122721.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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здоровье, общество
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Хирург-онколог Владимир Карасев рассказал о распространенных заблуждениях о раке молочной железы.
По его словам, рак груди, вопреки расхожему мнению, не является исключительно женским заболеванием. Более того, у мужчин он протекает намного агрессивнее, чем у противоположного пола.
"То есть у мужчин из-за их строения молочной железы рак не только развивается агрессивнее, но и делает это куда быстрее, чем у женщин. От момента обнаружения уплотнения до третьей стадии проходит мало времени", — объяснил медик в интервью Омскому областному телевидению.
Убеждение, что рак груди характерен только для женщин среднего и пенсионного возраста, также является ложным, отметил специалист. Сейчас болезнь "молодеет" из-за лучшего выявления и высокого уровня стресса у молодых девушек.
Еще одним мифом является мнение о том, что тугое нижнее белье и силиконовые импланты могут спровоцировать развитие опухоли.
"При постановке импланта идет сдавление тканей молочной железы, нарушается микроциркуляция, происходит атрофия тканей – клетки успокаиваются, не так активно делятся. То есть у тех пациенток, у которых была сделана пластическая операция, у них снижается риск развития рака груди", — сказал хирург.
Онколог напомнил, что заболевание поддается лечению на ранних стадиях и рекомендовал регулярно проходить медицинское обследование груди.