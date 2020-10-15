https://ria.ru/20201015/rak-1579934368.html

Онколог развенчал популярные мифы о раке груди

Хирург-онколог Владимир Карасев рассказал о распространенных заблуждениях о раке молочной железы. РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T13:24

2020-10-15T13:24

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здоровье

общество

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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> Хирург-онколог Владимир Карасев рассказал о распространенных заблуждениях о раке молочной железы.По его словам, рак груди, вопреки расхожему мнению, не является исключительно женским заболеванием. Более того, у мужчин он протекает намного агрессивнее, чем у противоположного пола.Убеждение, что рак груди характерен только для женщин среднего и пенсионного возраста, также является ложным, отметил специалист. Сейчас болезнь "молодеет" из-за лучшего выявления и высокого уровня стресса у молодых девушек.Еще одним мифом является мнение о том, что тугое нижнее белье и силиконовые импланты могут спровоцировать развитие опухоли.Онколог напомнил, что заболевание поддается лечению на ранних стадиях и рекомендовал регулярно проходить медицинское обследование груди.

https://ria.ru/20201014/rak-1579759557.html

https://ria.ru/20201002/rak-1578122721.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, общество