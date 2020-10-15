https://ria.ru/20201015/putin-1579950126.html

Путин подписал закон о запрете для депутатов всех уровней быть членами ОП

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому депутаты всех уровней не смогут быть членами общественных палат. РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T14:35

2020-10-15T14:35

2020-10-15T14:35

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> подписал федеральный закон, согласно которому депутаты всех уровней не смогут быть членами общественных палат.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Изменения вносятся в статью 7 федерального закона "Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации".Ранее членами общественных палат не могли быть депутаты, которые замещают государственные должности, однако депутаты не во всех регионах РФ являются госслужащими. Данным законом всем депутатам в регионах запрещается быть членами общественной палаты субъекта РФ, независимо от формы их деятельности.

https://ria.ru/20201015/minyust-1579949438.html

https://realty.ria.ru/20201014/arenda-1579822162.html

Alexandr Lazerko Прочитал заглавие и подумал ,что депутатам запрещают быть членами ОП-организованной преступности.А оказывается это общественная палата,а в преступности разрешено. 16

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, политика