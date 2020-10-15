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Путин поручил доложить о проверках в школах по ситуации с питанием
Президент России Владимир Путин поручил Роспотребнадзору до 15 ноября доложить о проверках в школах по ситуации с горячим питанием, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T13:32
2020-10-15T13:32
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поручил <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзору</a> до 15 ноября доложить о проверках в школах по ситуации с горячим питанием, сообщается на сайте Кремля.Соответствующий перечень поручений утвержден по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 29 сентября."Роспотребнадзору в целях обеспечения качественного питания обучающихся, осваивающих программы начального общего образования, проводить внеплановые проверки соответствующих образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов", - говорится в перечне.Соответствующий доклад должен быть предоставлен до 15 ноября 2020 года, далее – ежеквартально. Ответственная за исполнение поручения – глава Роспотребнадзора <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>.
https://ria.ru/20200929/pitanie-1577955545.html
https://ria.ru/20200923/pitanie-1577653172.html
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анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, общество

Путин поручил доложить о проверках в школах по ситуации с питанием

13:32 15.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время совещания в режиме видеоконференции по вопросам по вопросам МЧС РФ
Президент РФ Владимир Путин во время совещания в режиме видеоконференции по вопросам по вопросам МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Роспотребнадзору до 15 ноября доложить о проверках в школах по ситуации с горячим питанием, сообщается на сайте Кремля.
Соответствующий перечень поручений утвержден по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 29 сентября.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 16:43
Путин поручил держать под контролем качество питания в школах
"Роспотребнадзору в целях обеспечения качественного питания обучающихся, осваивающих программы начального общего образования, проводить внеплановые проверки соответствующих образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов", - говорится в перечне.
Соответствующий доклад должен быть предоставлен до 15 ноября 2020 года, далее – ежеквартально. Ответственная за исполнение поручения – глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Организация питания в школах - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 13:34
На горячее питание в школах зарезервировали 40 миллиардов рублей
 
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Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир ПутинОбщество
 
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