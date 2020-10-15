https://ria.ru/20201015/putin-1579936432.html

Путин поручил доложить о проверках в школах по ситуации с питанием

Президент России Владимир Путин поручил Роспотребнадзору до 15 ноября доложить о проверках в школах по ситуации с горячим питанием, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T13:32

2020-10-15T13:32

2020-10-15T13:32

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поручил <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзору</a> до 15 ноября доложить о проверках в школах по ситуации с горячим питанием, сообщается на сайте Кремля.Соответствующий перечень поручений утвержден по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 29 сентября."Роспотребнадзору в целях обеспечения качественного питания обучающихся, осваивающих программы начального общего образования, проводить внеплановые проверки соответствующих образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов", - говорится в перечне.Соответствующий доклад должен быть предоставлен до 15 ноября 2020 года, далее – ежеквартально. Ответственная за исполнение поручения – глава Роспотребнадзора <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>.

https://ria.ru/20200929/pitanie-1577955545.html

https://ria.ru/20200923/pitanie-1577653172.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, общество