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https://ria.ru/20201015/protest-1579953451.html
В центре Бангкока начались новые массовые протесты
Несмотря на введенный в четверг в Бангкоке режим ЧП и запрет на собрания более пяти человек, тысячи демонстрантов собрались на перекрестке Ратчапрасонг в... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T15:01
2020-10-15T17:47
прают чан-оча
бангкок
таиланд
в мире
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<strong>БАНГКОК, 15 окт – РИА Новости.</strong> Несмотря на введенный в четверг в <a href="http://ria.ru/location_Bangkok/" target="_blank" data-auto="true">Бангкоке</a> режим ЧП и запрет на собрания более пяти человек, тысячи демонстрантов собрались на перекрестке Ратчапрасонг в деловом центре столицы <a href="http://ria.ru/location_Thailand/" target="_blank" data-auto="true">Таиланда</a>, требуя освобождения задержанных утром товарищей и отставки премьер-министра генерала <a href="http://ria.ru/person_Prajut_CHan-Ocha/" target="_blank" data-auto="true">Праюта Чан-Оча</a>.Сбор участников акции был назначен на 16.00 (12.00 мск), однако люди начали собираться на площади у перекрестка Ратчапрасонг за час до назначенного времени. Около двух тысяч полицейских, направленных на поддержание порядка на площади, поначалу справлялись с растущей толпой, однако к 16.30 демонстранты уже заняли половину проезжей части улицы Ратчадамри, одной из самых широких автомобильных дорог Бангкока, перед зданием торгового центра Central World, а к 17.30 заняли улицу полностью.Студенческий активист Майк Пханупхонг (Майк Районг), единственный руководитель протеста, избежавший ареста утром в четверг, когда все основные лидеры протестующих были задержаны полицией после разгона предыдущей демонстрации, выступил с импровизированной трибуны, заявив, что демонстранты не уйдут с площади, пока их требования не будут удовлетворены."Мы сегодня не остановимся и не отступим, и если так сложится – присоединимся к нашим друзьям в тюрьме. Мы будем сегодня бороться так, что полицейские, которые будут нас арестовывать, должны будут из уважения к нам надеть парадную форму!" - заявил он."Братья полицейские! Вы же не хотите причинять боль собственному народу! Возьмите сегодня выходной! Повышение в звании за подавление демонстраций не принесет счастья, если вы замараете сегодня свою совесть!" - обратился Майк Районг к полицейским, пока недвижно стоящим по периметру занятого протестующими участка площади.Полицейские предупредили протестующих, что протест должен закончиться в 18.00 (14.00 мск), однако Майк Районг заявил, что он и те, кто готов его поддержать, останутся на площади и после 18.00.На 18.00 протестная акция еще продолжается.Протест проходит на том же месте, где в 2010 году располагался в течение нескольких недель окруженный баррикадами из бамбуковых прутьев лагерь Объединенного фронта за демократию против диктатуры ("краснорубашечников"), который в мае того же года штурмовали танки сухопутных войск Таиланда. Во время операции по разгону "краснорубашечников" военными были убиты 98 человек и ранены более 2 тысяч человек.
https://ria.ru/20201014/protest-1579848194.html
https://ria.ru/20201015/bangkok-1579872169.html
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бангкок
таиланд
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Протесты в Бангкоке: самые многочисленные митинги в Таиланде за десятилетия
Море людей в Бангкоке. Местные эксперты свидетельствуют, что это самые многочисленные протесты в Таиланде за десятилетия. И люди продолжают прибывать, хотя военные обещали разогнать митинг еще 2 часа назад.
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прают чан-оча, бангкок, таиланд, в мире

В центре Бангкока начались новые массовые протесты

15:01 15.10.2020 (обновлено: 17:47 15.10.2020)
 
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БАНГКОК, 15 окт – РИА Новости. Несмотря на введенный в четверг в Бангкоке режим ЧП и запрет на собрания более пяти человек, тысячи демонстрантов собрались на перекрестке Ратчапрасонг в деловом центре столицы Таиланда, требуя освобождения задержанных утром товарищей и отставки премьер-министра генерала Праюта Чан-Оча.
Сбор участников акции был назначен на 16.00 (12.00 мск), однако люди начали собираться на площади у перекрестка Ратчапрасонг за час до назначенного времени. Около двух тысяч полицейских, направленных на поддержание порядка на площади, поначалу справлялись с растущей толпой, однако к 16.30 демонстранты уже заняли половину проезжей части улицы Ратчадамри, одной из самых широких автомобильных дорог Бангкока, перед зданием торгового центра Central World, а к 17.30 заняли улицу полностью.
Студенческий активист Майк Пханупхонг (Майк Районг), единственный руководитель протеста, избежавший ареста утром в четверг, когда все основные лидеры протестующих были задержаны полицией после разгона предыдущей демонстрации, выступил с импровизированной трибуны, заявив, что демонстранты не уйдут с площади, пока их требования не будут удовлетворены.
"Мы сегодня не остановимся и не отступим, и если так сложится – присоединимся к нашим друзьям в тюрьме. Мы будем сегодня бороться так, что полицейские, которые будут нас арестовывать, должны будут из уважения к нам надеть парадную форму!" - заявил он.
Протесты в Таиланде. Демонстранты прорвались к Дому правительства в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 20:34
В Таиланде протестующие прорвались к Дому правительства
"Братья полицейские! Вы же не хотите причинять боль собственному народу! Возьмите сегодня выходной! Повышение в звании за подавление демонстраций не принесет счастья, если вы замараете сегодня свою совесть!" - обратился Майк Районг к полицейским, пока недвижно стоящим по периметру занятого протестующими участка площади.
"Сегодня я получил информацию, что здание парламента уже занято военными. Не допустим возвращения военной диктатуры!" - крикнул он в толпу, отозвавшуюся криками "Не допустим! Прают (премьер) – вон! Диктатуру – вон!"
Полицейские предупредили протестующих, что протест должен закончиться в 18.00 (14.00 мск), однако Майк Районг заявил, что он и те, кто готов его поддержать, останутся на площади и после 18.00.
На 18.00 протестная акция еще продолжается.
Протест проходит на том же месте, где в 2010 году располагался в течение нескольких недель окруженный баррикадами из бамбуковых прутьев лагерь Объединенного фронта за демократию против диктатуры ("краснорубашечников"), который в мае того же года штурмовали танки сухопутных войск Таиланда. Во время операции по разгону "краснорубашечников" военными были убиты 98 человек и ранены более 2 тысяч человек.
Марш протестующих в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
Вчера, 03:30
В Бангкоке ввели режим ЧП из-за протестов, пишет СМИ
 
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Прают Чан-ОчаБангкокТаиландВ мире
 
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