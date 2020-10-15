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В России от гриппа привились почти 36 миллионов человек
Более 60% вакцин от гриппа доставлено в регионы РФ на сегодняшний день, вакцинированы уже почти 36 миллионов человек, заявил министр здравоохранения Михаил... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T12:52
2020-10-15T12:52
михаил мурашко
российский союз промышленников и предпринимателей
общество
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Более 60% вакцин от гриппа доставлено в регионы РФ на сегодняшний день, вакцинированы уже почти 36 миллионов человек, заявил министр здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."В этом году фактически с опережением на 25% идет вакцинация против гриппа. Она будет продолжаться в течение чуть больше 2,5 месяцев, это нам позволит не одновременно вакцинировать все население, а иметь иммунную прослойку, растянутую немножко во времени. И мы видим, что на сегодняшний день доставлено уже более 60% вакцины во все регионы, вакцинированы почти 36 миллионов человек населения", - заявил министр на съезде <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_sojuz_promyshlennikov_i_predprinimatelejj/" target="_blank" data-auto="true">РСПП</a>.
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михаил мурашко, российский союз промышленников и предпринимателей, общество

В России от гриппа привились почти 36 миллионов человек

12:52 15.10.2020
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкМедик делает прививку
Медик делает прививку - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Более 60% вакцин от гриппа доставлено в регионы РФ на сегодняшний день, вакцинированы уже почти 36 миллионов человек, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"В этом году фактически с опережением на 25% идет вакцинация против гриппа. Она будет продолжаться в течение чуть больше 2,5 месяцев, это нам позволит не одновременно вакцинировать все население, а иметь иммунную прослойку, растянутую немножко во времени. И мы видим, что на сегодняшний день доставлено уже более 60% вакцины во все регионы, вакцинированы почти 36 миллионов человек населения", - заявил министр на съезде РСПП.
Медик делает прививку с вакциной - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 13:02
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Михаил МурашкоРоссийский союз промышленников и предпринимателейОбщество
 
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