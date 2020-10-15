https://ria.ru/20201015/privivka-1579926941.html
В России от гриппа привились почти 36 миллионов человек
Более 60% вакцин от гриппа доставлено в регионы РФ на сегодняшний день, вакцинированы уже почти 36 миллионов человек, заявил министр здравоохранения Михаил... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T12:52
2020-10-15T12:52
2020-10-15T12:52
михаил мурашко
российский союз промышленников и предпринимателей
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576865990_0:453:2836:2048_1400x0_80_0_0_925d3d6cbdfd6da77499588c91841640.jpg
<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Более 60% вакцин от гриппа доставлено в регионы РФ на сегодняшний день, вакцинированы уже почти 36 миллионов человек, заявил министр здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."В этом году фактически с опережением на 25% идет вакцинация против гриппа. Она будет продолжаться в течение чуть больше 2,5 месяцев, это нам позволит не одновременно вакцинировать все население, а иметь иммунную прослойку, растянутую немножко во времени. И мы видим, что на сегодняшний день доставлено уже более 60% вакцины во все регионы, вакцинированы почти 36 миллионов человек населения", - заявил министр на съезде <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_sojuz_promyshlennikov_i_predprinimatelejj/" target="_blank" data-auto="true">РСПП</a>.
https://radiosputnik.ria.ru/20201013/privivka-1579561830.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576865990_105:0:2836:2048_1400x0_80_0_0_4ef31439cee218eb3d8898456eb6f6dc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мурашко, российский союз промышленников и предпринимателей, общество