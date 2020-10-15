https://ria.ru/20201015/privivka-1579926941.html

В России от гриппа привились почти 36 миллионов человек

Более 60% вакцин от гриппа доставлено в регионы РФ на сегодняшний день, вакцинированы уже почти 36 миллионов человек, заявил министр здравоохранения Михаил... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T12:52

2020-10-15T12:52

2020-10-15T12:52

михаил мурашко

российский союз промышленников и предпринимателей

общество

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Более 60% вакцин от гриппа доставлено в регионы РФ на сегодняшний день, вакцинированы уже почти 36 миллионов человек, заявил министр здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."В этом году фактически с опережением на 25% идет вакцинация против гриппа. Она будет продолжаться в течение чуть больше 2,5 месяцев, это нам позволит не одновременно вакцинировать все население, а иметь иммунную прослойку, растянутую немножко во времени. И мы видим, что на сегодняшний день доставлено уже более 60% вакцины во все регионы, вакцинированы почти 36 миллионов человек населения", - заявил министр на съезде <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_sojuz_promyshlennikov_i_predprinimatelejj/" target="_blank" data-auto="true">РСПП</a>.

https://radiosputnik.ria.ru/20201013/privivka-1579561830.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мурашко, российский союз промышленников и предпринимателей, общество