https://ria.ru/20201015/prigozhin-1579944002.html

Пригожин прокомментировал санкции Евросоюза против него

Бизнесмен Евгений Пригожин расстроен наложенными на него санкциями: придется свернуть "многочисленные бизнес-проекты" в ЕС и реже встречаться "с друзьями из... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T14:00

2020-10-15T14:00

2020-10-15T14:00

европарламент

евгений пригожин

евросоюз

ливия

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Бизнесмен <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Prigozhin/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Пригожин</a> расстроен наложенными на него санкциями: придется свернуть "многочисленные бизнес-проекты" в <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a> и реже встречаться "с друзьями из <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламента</a>", сообщает в четверг пресс-служба компании "Конкорд" во "<a href="https://vk.com/concordgroup_official" target="_blank" rel="nofollow noopener">Вконтакте</a>".Совет <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> включил коммерсанта в санкционный список по <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a>."Конечно, я санкциями очень расстроен, поскольку мне придется свернуть свои многочисленные бизнес-проекты в странах Евросоюза. И вероятно, теперь я буду реже встречаться с друзьями из Европарламента, многие из которых - очень порядочные люди, которые так же, как и я, являются сторонниками консервативных ценностей и всецело меня поддерживают", - приводятся в релизе слова Пригожина.Бизнесмен также заявил, что у него нет бизнес-проектов в Ливии."Бизнес-проектов в Ливии не имею, но крайне обеспокоен тем, что там до сих пор силой удерживают российских граждан – Максима Шугалея и Самера Суэйфана", - приводятся в сообщении слова Пригожина.

https://ria.ru/20201014/navalnyy-1579700038.html

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ливия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европарламент, евгений пригожин, евросоюз, ливия