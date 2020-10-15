https://ria.ru/20201015/prigozhin-1579938746.html
ЕС включил бизнесмена Пригожина в санкционный список по Ливии
Совет Евросоюза включил российского бизнесмена Евгения Пригожина в санкционный список по Ливии, говорится в публикации официального журнала ЕС. РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T13:40
2020-10-15T13:40
2020-10-15T13:40
евгений пригожин
евросоюз
ливия
оон
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 14 окт - РИА Новости.</strong> Совет <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> включил российского бизнесмена <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Prigozhin/" target="_blank" data-auto="true">Евгения Пригожина</a> в санкционный список по <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a>, говорится в публикации официального журнала ЕС.В документе утверждается, что россиянин причастен к деятельности в Ливии группы "Вагнер", оказанию ей поддержки, "что представляет угрозу миру, стабильности и безопасности страны". Утверждается, что организация "Вагнер" причастна к поставкам оружия в Ливию в нарушение эмбарго <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, направлению туда наемников для участия в боевых действиях на стороне Ливийской национальной армии <a href="http://ria.ru/person_KHalifa_KHaftar/" target="_blank" data-auto="true">Халифы Хафтара</a>.Таким образом, ее действия шли вразрез с усилиями по мирному урегулированию в Ливии при поддержке ООН, считают в ЕС.Включение в санкционный список ЕС означает запрет на въезд на территорию Евросоюза, замораживание активов на территории союза. Гражданам и организациям в Евросоюзе запрещено передавать средства фигурантам списка.Санкции вступают в силу в день публикации. Внесенные в санкционный список лица могут оспорить решение Совета ЕС по установленной процедуре. Пригожина внесли в список санкций параллельно с другими гражданами РФ, которых ЕС обвиняет в причастности к покушению на блогера Алексея Навального.Ряд западных партнеров России, в том числе <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a> регулярно обвиняют Россию в том, что в Ливии, по их словам, действуют сотрудники ЧВК "Вагнер".Постпред РФ при ООН Василий Небензя в сентябре призвал некоторых коллег по Совету Безопасности прекратить выдвигать "лицемерные обвинения" в участии России в ливийском конфликте.В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ. В российском МИД заявляли, что целью усилий в Ливии должно быть восстановление суверенитета и государственности страны.
https://ria.ru/20201015/sanktsii-1579916637.html
https://ria.ru/20201015/prigozhin-1579890519.html
6
ливия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений пригожин, евросоюз, ливия, оон, в мире
БРЮССЕЛЬ, 14 окт - РИА Новости.
Совет Евросоюза
включил российского бизнесмена Евгения Пригожина
в санкционный список по Ливии
, говорится в публикации официального журнала ЕС.
В документе утверждается, что россиянин причастен к деятельности в Ливии группы "Вагнер", оказанию ей поддержки, "что представляет угрозу миру, стабильности и безопасности страны". Утверждается, что организация "Вагнер" причастна к поставкам оружия в Ливию в нарушение эмбарго ООН
, направлению туда наемников для участия в боевых действиях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара
.
Таким образом, ее действия шли вразрез с усилиями по мирному урегулированию в Ливии при поддержке ООН, считают в ЕС.
Включение в санкционный список ЕС означает запрет на въезд на территорию Евросоюза, замораживание активов на территории союза. Гражданам и организациям в Евросоюзе запрещено передавать средства фигурантам списка.
Санкции вступают в силу в день публикации. Внесенные в санкционный список лица могут оспорить решение Совета ЕС по установленной процедуре. Пригожина внесли в список санкций параллельно с другими гражданами РФ, которых ЕС обвиняет в причастности к покушению на блогера Алексея Навального.
Ряд западных партнеров России, в том числе США
, Германия
, Великобритания
регулярно обвиняют Россию в том, что в Ливии, по их словам, действуют сотрудники ЧВК "Вагнер".
Постпред РФ при ООН Василий Небензя в сентябре призвал некоторых коллег по Совету Безопасности прекратить выдвигать "лицемерные обвинения" в участии России в ливийском конфликте.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ. В российском МИД заявляли, что целью усилий в Ливии должно быть восстановление суверенитета и государственности страны.