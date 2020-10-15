https://ria.ru/20201015/preparat-1579924763.html
Два препарата от COVID-19 войдут в рекомендации по лечению
Два лекарственных препарата от коронавируса войдут в клиническую практику и методические рекомендации по лечению, заявил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T12:46
2020-10-15T12:46
2020-10-15T13:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Два лекарственных препарата от коронавируса войдут в клиническую практику и методические рекомендации по лечению, заявил министр здравоохранения РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."Помимо вакцины вчера зарегистрированы еще два лекарственных препарата с разным торговым наименованием, но с одинаковым... названием - это препараты "Ремдесивир", противовирусные препараты. Один зарубежного производства, один отечественного производства, которые также войдут в клиническую практику и в методические рекомендации", - сказал министр, выступая на съезде <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_sojuz_promyshlennikov_i_predprinimatelejj/" target="_blank" data-auto="true">РСПП</a>.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
3
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество