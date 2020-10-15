https://ria.ru/20201015/preparat-1579924763.html

Два препарата от COVID-19 войдут в рекомендации по лечению

Два лекарственных препарата от коронавируса войдут в клиническую практику и методические рекомендации по лечению, заявил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T12:46

2020-10-15T12:46

2020-10-15T13:11

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578836504_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_508485057f6259424df916736ee1d916.jpg

<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Два лекарственных препарата от коронавируса войдут в клиническую практику и методические рекомендации по лечению, заявил министр здравоохранения РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."Помимо вакцины вчера зарегистрированы еще два лекарственных препарата с разным торговым наименованием, но с одинаковым... названием - это препараты "Ремдесивир", противовирусные препараты. Один зарубежного производства, один отечественного производства, которые также войдут в клиническую практику и в методические рекомендации", - сказал министр, выступая на съезде <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_sojuz_promyshlennikov_i_predprinimatelejj/" target="_blank" data-auto="true">РСПП</a>.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

3

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество