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https://ria.ru/20201015/pravila-1579934754.html
Власти Москвы разъяснили новые правила работы ночных клубов
Развлекательные заведения в Москве, работающие до 00.00, не подпадают под требование регистрации посетителей, сообщил глава столичного департамента торговли и... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T13:25
2020-10-15T14:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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общество
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Развлекательные заведения в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, работающие до 00.00, не подпадают под требование регистрации посетителей, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в четверг.Ранее мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> сообщил, что с 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с полночи до 6 часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов."Исключительно в указе написано, что это бары, дискотеки, ночные клубы, имеющие в своем режиме работы именно развлекательную составляющую и имеющие в своем режиме работу с 00.00 до 06.00. Если они не работают до 00.00, соответственно, там нет танцпола, дискотек, они под это не попадают", - сообщил Немерюк в эфире радиостанции <a href="https://echo.msk.ru/" target="_blank">"Эхо Москвы"</a>.Он пояснил, что, например, заведение "Чайхона", где большой танцпол, работает частично как ресторан, а с 23 часов начинается концертная программа, то есть оно подпадает под действие системы, и несмотря на то, в какое время человек пришел в это заведение (даже если пришел и ушел ранее 00.00), он все равно должен зарегистрироваться.
https://radiosputnik.ria.ru/20201015/moskva-covid-1579914415.html
Всё, седого уже не остановить.Видимо правда, что ковид в мозг проникает.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

Власти Москвы разъяснили новые правила работы ночных клубов

13:25 15.10.2020 (обновлено: 14:12 15.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабота клуба караоке
Работа клуба караоке - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Развлекательные заведения в Москве, работающие до 00.00, не подпадают под требование регистрации посетителей, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в четверг.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с полночи до 6 часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов.
Дискотека Коко-Бонго в Пунта-Кана, Доминикана - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
Вчера, 12:02
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"Исключительно в указе написано, что это бары, дискотеки, ночные клубы, имеющие в своем режиме работы именно развлекательную составляющую и имеющие в своем режиме работу с 00.00 до 06.00. Если они не работают до 00.00, соответственно, там нет танцпола, дискотек, они под это не попадают", - сообщил Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Он пояснил, что, например, заведение "Чайхона", где большой танцпол, работает частично как ресторан, а с 23 часов начинается концертная программа, то есть оно подпадает под действие системы, и несмотря на то, в какое время человек пришел в это заведение (даже если пришел и ушел ранее 00.00), он все равно должен зарегистрироваться.
 
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