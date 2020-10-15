https://ria.ru/20201015/pravila-1579934754.html

Власти Москвы разъяснили новые правила работы ночных клубов

Развлекательные заведения в Москве, работающие до 00.00, не подпадают под требование регистрации посетителей, сообщил глава столичного департамента торговли и... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T13:25

2020-10-15T13:25

2020-10-15T14:12

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Развлекательные заведения в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, работающие до 00.00, не подпадают под требование регистрации посетителей, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в четверг.Ранее мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> сообщил, что с 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с полночи до 6 часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов."Исключительно в указе написано, что это бары, дискотеки, ночные клубы, имеющие в своем режиме работы именно развлекательную составляющую и имеющие в своем режиме работу с 00.00 до 06.00. Если они не работают до 00.00, соответственно, там нет танцпола, дискотек, они под это не попадают", - сообщил Немерюк в эфире радиостанции <a href="https://echo.msk.ru/" target="_blank">"Эхо Москвы"</a>.Он пояснил, что, например, заведение "Чайхона", где большой танцпол, работает частично как ресторан, а с 23 часов начинается концертная программа, то есть оно подпадает под действие системы, и несмотря на то, в какое время человек пришел в это заведение (даже если пришел и ушел ранее 00.00), он все равно должен зарегистрироваться.

https://radiosputnik.ria.ru/20201015/moskva-covid-1579914415.html

Х З Всё, седого уже не остановить.Видимо правда, что ковид в мозг проникает. 15

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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