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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201015/pravila-1579924005.html
Оперштаб Москвы разъяснил новые правила работы ночных клубов и баров
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Москвы разъяснил правила входа в клубы по QR-кодам, объяснение опубликовано в официальном... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T12:42
2020-10-15T12:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> разъяснил правила входа в клубы по QR-кодам, объяснение опубликовано в официальном Telegram-канале штаба.Ранее мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> сообщил, что с 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с полночи до 6 часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов.Отмечается, что на входе нужно будет выбрать на информационном плакате тип регистрации по QR-коду или по СМС."При регистрации по QR-коду отсканируйте код, перейдите по полученной ссылке и авторизуйтесь по номеру телефона или через mos.ru", - говорится в сообщении.Подтверждение отобразится на экране, а при регистрации по СМС придет ответным сообщением. Отмечается, что подтверждения надо показать на входе.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество

Оперштаб Москвы разъяснил новые правила работы ночных клубов и баров

12:42 15.10.2020 (обновлено: 12:43 15.10.2020)
 
© РИА Новости / Ксения СидороваДиско-шар из клуба "Рай" внутри памятника Петру Первому
Диско-шар из клуба Рай внутри памятника Петру Первому - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Ксения Сидорова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Москвы разъяснил правила входа в клубы по QR-кодам, объяснение опубликовано в официальном Telegram-канале штаба.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с полночи до 6 часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов.
Отмечается, что на входе нужно будет выбрать на информационном плакате тип регистрации по QR-коду или по СМС.
"При регистрации по QR-коду отсканируйте код, перейдите по полученной ссылке и авторизуйтесь по номеру телефона или через mos.ru", - говорится в сообщении.
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Подтверждение отобразится на экране, а при регистрации по СМС придет ответным сообщением. Отмечается, что подтверждения надо показать на входе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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