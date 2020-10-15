https://ria.ru/20201015/pravila-1579924005.html

Оперштаб Москвы разъяснил новые правила работы ночных клубов и баров

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Москвы разъяснил правила входа в клубы по QR-кодам, объяснение опубликовано в официальном... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T12:42

2020-10-15T12:42

2020-10-15T12:43

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здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> разъяснил правила входа в клубы по QR-кодам, объяснение опубликовано в официальном Telegram-канале штаба.Ранее мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> сообщил, что с 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с полночи до 6 часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов.Отмечается, что на входе нужно будет выбрать на информационном плакате тип регистрации по QR-коду или по СМС."При регистрации по QR-коду отсканируйте код, перейдите по полученной ссылке и авторизуйтесь по номеру телефона или через mos.ru", - говорится в сообщении.Подтверждение отобразится на экране, а при регистрации по СМС придет ответным сообщением. Отмечается, что подтверждения надо показать на входе.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://radiosputnik.ria.ru/20201008/kontsert-1578760807.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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