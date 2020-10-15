https://ria.ru/20201015/pravila-1579924005.html
Оперштаб Москвы разъяснил новые правила работы ночных клубов и баров
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Москвы разъяснил правила входа в клубы по QR-кодам, объяснение опубликовано в официальном... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T12:42
2020-10-15T12:42
2020-10-15T12:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> разъяснил правила входа в клубы по QR-кодам, объяснение опубликовано в официальном Telegram-канале штаба.Ранее мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> сообщил, что с 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с полночи до 6 часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов.Отмечается, что на входе нужно будет выбрать на информационном плакате тип регистрации по QR-коду или по СМС."При регистрации по QR-коду отсканируйте код, перейдите по полученной ссылке и авторизуйтесь по номеру телефона или через mos.ru", - говорится в сообщении.Подтверждение отобразится на экране, а при регистрации по СМС придет ответным сообщением. Отмечается, что подтверждения надо показать на входе.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://radiosputnik.ria.ru/20201008/kontsert-1578760807.html
7
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество