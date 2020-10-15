Во Владивостоке задержали радиоактивную посылку из Гонконга
05:23 15.10.2020 (обновлено: 05:42 15.10.2020)
© Фото : Владивостокская таможняПосылка из Гонконга, в 27 раз превышающая радиационный фон
© Фото : Владивостокская таможня
ВЛАДИВОСТОК, 15 окт – РИА Новости. Таможенники во Владивостоке пресекли ввоз посылки из Гонконга, предположительно, с газобаллонным оборудованием, радиационный фон которой в 27 раз превышал норму, сообщает Владивостокская таможня.
Во время радиационного контроля в месте международного почтового обмена таможенники нашли мешок с посылками, радиационный фон которого по показаниям дозиметра превышал норму. Одно почтовое отправление весом менее 100 граммов было с повышенным уровнем ионизирующего излучения.
© Фото : Владивостокская таможняТаможенник во Владивостоке осматривает посылку из Гонконга, в 27 раз превышающую радиационный фон
© Фото : Владивостокская таможня
Таможенник во Владивостоке осматривает посылку из Гонконга, в 27 раз превышающую радиационный фон
"Естественный радиационный фон международного почтового отправления в 27 раз превысил норму", - говорится в сообщении.
На сопроводительных документах к посылке указано, что это газобаллонное оборудование. Внутри, предположительно, находился металлический элемент цилиндрической формы.
Радиоактивную посылку таможенники передали в Роспотребнадзор. Там наложили запрет на ввоз этой посылки на территорию Евразийского экономического союза.
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