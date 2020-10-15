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Во Владивостоке задержали радиоактивную посылку из Гонконга
Таможенники во Владивостоке пресекли ввоз посылки из Гонконга, предположительно, с газобаллонным оборудованием, радиационный фон которой в 27 раз превышал... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T05:23
2020-10-15T05:42
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
гонконг
владивосток
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 15 окт – РИА Новости.</strong> Таможенники во <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостоке</a> пресекли ввоз посылки из <a href="http://ria.ru/location_Hong_Kong/" target="_blank" data-auto="true">Гонконга</a>, предположительно, с газобаллонным оборудованием, радиационный фон которой в 27 раз превышал норму, сообщает Владивостокская таможня.Во время радиационного контроля в месте международного почтового обмена таможенники нашли мешок с посылками, радиационный фон которого по показаниям дозиметра превышал норму. Одно почтовое отправление весом менее 100 граммов было с повышенным уровнем ионизирующего излучения.На сопроводительных документах к посылке указано, что это газобаллонное оборудование. Внутри, предположительно, находился металлический элемент цилиндрической формы.Радиоактивную посылку таможенники передали в <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a>. Там наложили запрет на ввоз этой посылки на территорию <a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_ehkonomicheskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евразийского экономического союза</a>.
https://ria.ru/20200801/1575261408.html
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россия
гонконг
владивосток
РИА Новости
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), гонконг, владивосток, происшествия

Во Владивостоке задержали радиоактивную посылку из Гонконга

05:23 15.10.2020 (обновлено: 05:42 15.10.2020)
 
© Фото : Владивостокская таможняПосылка из Гонконга, в 27 раз превышающая радиационный фон
Посылка из Гонконга, в 27 раз превышающая радиационный фон - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© Фото : Владивостокская таможня
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ВЛАДИВОСТОК, 15 окт – РИА Новости. Таможенники во Владивостоке пресекли ввоз посылки из Гонконга, предположительно, с газобаллонным оборудованием, радиационный фон которой в 27 раз превышал норму, сообщает Владивостокская таможня.
Во время радиационного контроля в месте международного почтового обмена таможенники нашли мешок с посылками, радиационный фон которого по показаниям дозиметра превышал норму. Одно почтовое отправление весом менее 100 граммов было с повышенным уровнем ионизирующего излучения.
© Фото : Владивостокская таможняТаможенник во Владивостоке осматривает посылку из Гонконга, в 27 раз превышающую радиационный фон
Таможенник во Владивостоке осматривает посылку из Гонконга, в 27 раз превышающую радиационный фон - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© Фото : Владивостокская таможня
Таможенник во Владивостоке осматривает посылку из Гонконга, в 27 раз превышающую радиационный фон
"Естественный радиационный фон международного почтового отправления в 27 раз превысил норму", - говорится в сообщении.
На сопроводительных документах к посылке указано, что это газобаллонное оборудование. Внутри, предположительно, находился металлический элемент цилиндрической формы.
Радиоактивную посылку таможенники передали в Роспотребнадзор. Там наложили запрет на ввоз этой посылки на территорию Евразийского экономического союза.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ГонконгВладивостокПроисшествия
 
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