https://ria.ru/20201015/posylka-1579873996.html

Во Владивостоке задержали радиоактивную посылку из Гонконга

Таможенники во Владивостоке пресекли ввоз посылки из Гонконга, предположительно, с газобаллонным оборудованием, радиационный фон которой в 27 раз превышал... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T05:23

2020-10-15T05:23

2020-10-15T05:42

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

гонконг

владивосток

происшествия

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 15 окт – РИА Новости.</strong> Таможенники во <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостоке</a> пресекли ввоз посылки из <a href="http://ria.ru/location_Hong_Kong/" target="_blank" data-auto="true">Гонконга</a>, предположительно, с газобаллонным оборудованием, радиационный фон которой в 27 раз превышал норму, сообщает Владивостокская таможня.Во время радиационного контроля в месте международного почтового обмена таможенники нашли мешок с посылками, радиационный фон которого по показаниям дозиметра превышал норму. Одно почтовое отправление весом менее 100 граммов было с повышенным уровнем ионизирующего излучения.На сопроводительных документах к посылке указано, что это газобаллонное оборудование. Внутри, предположительно, находился металлический элемент цилиндрической формы.Радиоактивную посылку таможенники передали в <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a>. Там наложили запрет на ввоз этой посылки на территорию <a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_ehkonomicheskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евразийского экономического союза</a>.

https://ria.ru/20200801/1575261408.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), гонконг, владивосток, происшествия