https://ria.ru/20201015/posobiya-1579971120.html

Минтруд обсудит размер пособия по безработице на 2021 год

Размеры пособия по безработице на 2021 г обсуждаются, предложения Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) будут рассмотрены, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T16:27

2020-10-15T16:27

2020-10-15T17:29

федерация независимых профсоюзов россии

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Размеры пособия по безработице на 2021 г обсуждаются, предложения Федерации независимых профсоюзов России (<a href="http://ria.ru/organization_Federacija_nezavisimykh_profsojuzov_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ФНПР</a>) будут рассмотрены, сообщили РИА Новости в <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_truda_i_soczashhity_RF/" target="_blank">министерстве труда и социальной защиты</a>.Ранее сообщалось, что профсоюзы предложили продлить меры по поддержке безработных и занятого населения, введенные из-за пандемии коронавируса до возвращения рынка труда к докризисным показателям.В частности, речь шла о максимальном размере пособия для всех безработных. По мнению профсоюзной стороны размер пособия в 2021 году должен быть повышен до величины прожиточного минимума трудоспособного населения по РФ во II квартале 2020 года (12 392 рубля).В Минтруде напомнили, что разместили уведомление о начале разработки проекта постановления правительства России о размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2021 год."Сам проект постановления пока готовится. Все предложения по вопросу определения размеров пособия по безработице на 2021 год, в том числе предложения ФНПР, будут тщательно изучены. Размеры пособий на 2021 год в настоящее время обсуждаются", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201015/bezrabotitsa-1579933040.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федерация независимых профсоюзов россии, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество