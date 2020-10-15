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Минтруд обсудит размер пособия по безработице на 2021 год
Размеры пособия по безработице на 2021 г обсуждаются, предложения Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) будут рассмотрены, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T16:27
2020-10-15T17:29
федерация независимых профсоюзов россии
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Размеры пособия по безработице на 2021 г обсуждаются, предложения Федерации независимых профсоюзов России (<a href="http://ria.ru/organization_Federacija_nezavisimykh_profsojuzov_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ФНПР</a>) будут рассмотрены, сообщили РИА Новости в <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_truda_i_soczashhity_RF/" target="_blank">министерстве труда и социальной защиты</a>.Ранее сообщалось, что профсоюзы предложили продлить меры по поддержке безработных и занятого населения, введенные из-за пандемии коронавируса до возвращения рынка труда к докризисным показателям.В частности, речь шла о максимальном размере пособия для всех безработных. По мнению профсоюзной стороны размер пособия в 2021 году должен быть повышен до величины прожиточного минимума трудоспособного населения по РФ во II квартале 2020 года (12 392 рубля).В Минтруде напомнили, что разместили уведомление о начале разработки проекта постановления правительства России о размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2021 год."Сам проект постановления пока готовится. Все предложения по вопросу определения размеров пособия по безработице на 2021 год, в том числе предложения ФНПР, будут тщательно изучены. Размеры пособий на 2021 год в настоящее время обсуждаются", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201015/bezrabotitsa-1579933040.html
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федерация независимых профсоюзов россии, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество

Минтруд обсудит размер пособия по безработице на 2021 год

16:27 15.10.2020 (обновлено: 17:29 15.10.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗдание Министерства труда и социальной защиты РФ
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Размеры пособия по безработице на 2021 г обсуждаются, предложения Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) будут рассмотрены, сообщили РИА Новости в министерстве труда и социальной защиты.
Ранее сообщалось, что профсоюзы предложили продлить меры по поддержке безработных и занятого населения, введенные из-за пандемии коронавируса до возвращения рынка труда к докризисным показателям.
В частности, речь шла о максимальном размере пособия для всех безработных. По мнению профсоюзной стороны размер пособия в 2021 году должен быть повышен до величины прожиточного минимума трудоспособного населения по РФ во II квартале 2020 года (12 392 рубля).
В Минтруде напомнили, что разместили уведомление о начале разработки проекта постановления правительства России о размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2021 год.
"Сам проект постановления пока готовится. Все предложения по вопросу определения размеров пособия по безработице на 2021 год, в том числе предложения ФНПР, будут тщательно изучены. Размеры пособий на 2021 год в настоящее время обсуждаются", - говорится в сообщении.
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Федерация независимых профсоюзов РоссииМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
 
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