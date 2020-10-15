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https://ria.ru/20201015/plato-1579899778.html
Вирусологи ответили на вопрос о выходе на плато по коронавирусу в России
Пока рано говорить о выходе на плато по коронавирусу в РФ, надо подождать до понедельника, показатели суточного прироста должны отличаться друг от друга в... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T11:00
2020-10-15T11:00
распространение нового коронавируса
анатолий альтштейн
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
виктор зуев
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Пока рано говорить о выходе на плато по коронавирусу в РФ, надо подождать до понедельника, показатели суточного прироста должны отличаться друг от друга в пределах сотни, сообщили опрошенные РИА Новости вирусологи.Ранее в оперштабе сообщили, что число выявленных за сутки случаев COVID-19 составило 13 754, всего зарегистрировано 1 354 163 случая. В среду суточный прирост составил 14 231 новых случаев заболевания."Нет, надо подождать, надо еще наблюдать, еще рано говорить про плато", - прокомментировал цифры доктор медицинских наук, вирусолог <a href="http://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Альтштейн</a>.Показатели, как показывает динамика других стран, при приближении к плато могут, по словам вирусолога, "плясать".Согласен с коллегой и член президиума РАЕН, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи, доктор медицинских наук <a href="http://ria.ru/person_viktor-zuev/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Зуев</a>."13-14-13 тысяч - колебания вокруг одних и тех же показателей. Но о каком плато можно говорить? Цифры прыгают все-таки значительно. На всю страну, конечно, это не много, но тенденция пока не просматривается. Чтобы можно было говорить о выходе на плато, показатели должны быть очень родственными, плюс-минус 100 случаев", - объяснил Зуев.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201015/vaktsina-1579882397.html
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анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, виктор зуев

Вирусологи ответили на вопрос о выходе на плато по коронавирусу в России

11:00 15.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВременный госпиталь COVID-19 в Сокольниках
Временный госпиталь COVID-19 в Сокольниках - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Пока рано говорить о выходе на плато по коронавирусу в РФ, надо подождать до понедельника, показатели суточного прироста должны отличаться друг от друга в пределах сотни, сообщили опрошенные РИА Новости вирусологи.
Ранее в оперштабе сообщили, что число выявленных за сутки случаев COVID-19 составило 13 754, всего зарегистрировано 1 354 163 случая. В среду суточный прирост составил 14 231 новых случаев заболевания.
"Нет, надо подождать, надо еще наблюдать, еще рано говорить про плато", - прокомментировал цифры доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.
Показатели, как показывает динамика других стран, при приближении к плато могут, по словам вирусолога, "плясать".
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"Стоит подождать несколько дней, и тогда станет ясно, добрались мы до плато или нет. Я думаю, до понедельника, там уже будет точно видно", - отметил Альтштейн.

Согласен с коллегой и член президиума РАЕН, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи, доктор медицинских наук Виктор Зуев.
"13-14-13 тысяч - колебания вокруг одних и тех же показателей. Но о каком плато можно говорить? Цифры прыгают все-таки значительно. На всю страну, конечно, это не много, но тенденция пока не просматривается. Чтобы можно было говорить о выходе на плато, показатели должны быть очень родственными, плюс-минус 100 случаев", - объяснил Зуев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаАнатолий АльтштейнКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Виктор Зуев
 
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