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Мурманская область
https://ria.ru/20201015/parusnik-1580015837.html
Крупнейший в мире учебный парусник "Седов" зайдет в Мурманск
Учебный парусник Росрыболовства "Седов" зайдет в Кольский залив и к вечеру воскресенья встанет на траверзе мемориала "Защитникам Советского Заполярья" в порту... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T19:16
2020-10-15T19:16
мурманская область
мурманский государственный технический университет
балтийская академия рыбопромыслового флота
седов (судно)
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
мурманская область
общество
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<strong>МУРМАНСК, 15 окт – РИА Новости.</strong> Учебный парусник <a href="http://ria.ru/organization_Rosrybolovstvo/" target="_blank" data-auto="true">Росрыболовства</a> "Седов" зайдет в <a href="http://ria.ru/location_Kolskijj_zaliv/" target="_blank" data-auto="true">Кольский залив</a> и к вечеру воскресенья встанет на траверзе мемориала "Защитникам Советского Заполярья" в порту <a href="http://ria.ru/location_Murmansk/" target="_blank" data-auto="true">Мурманска</a>, где парусник пробудет неделю, сообщила пресс-служба правительства Мурманской области."Швартовка у причала морского вокзала запланирована на утро 19 октября. Предполагается, что "Седов" будет гостить в Мурманске неделю, за это время на борту сменится курсантский состав", - говорится в сообщении.Отмечается, что во время перехода до Мурманска на "Седове" морскую практику прошли 136 курсантов Мурманского государственного технического университета, Балтийской академии рыбопромыслового флота и Калининградского морского рыбопромышленного колледжа. Среди них - будущие судоводители, судомеханики, рефмеханики, мотористы и радисты."Седов" 19 августа вышел в трансарктическую экспедицию из <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостока</a>. За два месяца пути до Мурманска парусник преодолел 7081 морскую милю, из них под машиной и парусами – 981 морскую милю, и 623 мили – только под парусами. Так, без помощи двигателя "Седов" пересек <a href="http://ria.ru/location_CHukotskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Чукотское море</a> и часть Восточно-Сибирского, что является беспрецедентным случаем для плавания в таких широтах. Еще одно достижение барка в <a href="http://ria.ru/location_Arktika/" target="_blank" data-auto="true">Арктике</a> – парусное плавание в суровых водах моря <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Laptev/" target="_blank" data-auto="true">Лаптевых</a>. Идти под парусами на этих отрезках пути позволили удачные погодные условия – плюсовые температуры и попутный ветер.Самой высокой точкой маршрута стал 78-й градус северной широты. "Седов" побывал в самом восточном порту России – <a href="http://ria.ru/location_Petropavlovsk_Kamchatskijj/" target="_blank" data-auto="true">Петропавловске-Камчатском</a>, самом северном городе страны – <a href="http://ria.ru/location_Pevek/" target="_blank" data-auto="true">Певеке</a>, а также в <a href="http://ria.ru/location_egvekinot/" target="_blank" data-auto="true">Эгвекиноте</a> – единственном месте, где на суше пересекаются Северный полярный круг и 180-й меридиан. После Мурманска "Седов" возьмет курс на порт приписки – <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининград</a>. Полностью путь от Владивостока до Калининграда составит 8,3 тысячи морских миль.В состав экипажа также входит научная группа Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), которая собирает данные для оценки уровня содержания микропластика в арктической акватории, проводит комплексные океанографические исследования и наблюдения за морскими млекопитающими и птицами.Экспедиция "Седова" по Северному морскому пути станет логическим завершением кругосветного плавания учебного парусного флота Росрыболовства "Паруса мира", посвященного 200-летию открытия <a href="http://ria.ru/location_Antarctica/" target="_blank" data-auto="true">Антарктиды</a> русскими мореплавателями и 75-летию Победы. Цель экспедиции, помимо обучающих и научно-практических задач, – привлечь внимание мировой общественности к вопросам рационального и бережного освоения Арктики, а также продемонстрировать транспортный потенциал Северного морского пути – кратчайшего маршрута между западной частью России и <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальним Востоком</a>.
https://ria.ru/20191207/1562094047.html
https://ria.ru/20201012/poezd-1579361507.html
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мурманский государственный технический университет, балтийская академия рыбопромыслового флота, седов (судно), федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), мурманская область, общество

Крупнейший в мире учебный парусник "Седов" зайдет в Мурманск

19:16 15.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкПарусное судно "Седов" зашло в порт Петропавловска-Камчатского
Парусное судно Седов зашло в порт Петропавловска-Камчатского - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Александр Пирагис
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МУРМАНСК, 15 окт – РИА Новости. Учебный парусник Росрыболовства "Седов" зайдет в Кольский залив и к вечеру воскресенья встанет на траверзе мемориала "Защитникам Советского Заполярья" в порту Мурманска, где парусник пробудет неделю, сообщила пресс-служба правительства Мурманской области.
"Швартовка у причала морского вокзала запланирована на утро 19 октября. Предполагается, что "Седов" будет гостить в Мурманске неделю, за это время на борту сменится курсантский состав", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время перехода до Мурманска на "Седове" морскую практику прошли 136 курсантов Мурманского государственного технического университета, Балтийской академии рыбопромыслового флота и Калининградского морского рыбопромышленного колледжа. Среди них - будущие судоводители, судомеханики, рефмеханики, мотористы и радисты.
"Седов" 19 августа вышел в трансарктическую экспедицию из Владивостока. За два месяца пути до Мурманска парусник преодолел 7081 морскую милю, из них под машиной и парусами – 981 морскую милю, и 623 мили – только под парусами. Так, без помощи двигателя "Седов" пересек Чукотское море и часть Восточно-Сибирского, что является беспрецедентным случаем для плавания в таких широтах. Еще одно достижение барка в Арктике – парусное плавание в суровых водах моря Лаптевых. Идти под парусами на этих отрезках пути позволили удачные погодные условия – плюсовые температуры и попутный ветер.
Барк Крузенштерн в море - РИА Новости, 1920, 07.12.2019
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Парусники "Седов" и "Крузенштерн" проводили в кругосветное плавание
Самой высокой точкой маршрута стал 78-й градус северной широты. "Седов" побывал в самом восточном порту России – Петропавловске-Камчатском, самом северном городе страны – Певеке, а также в Эгвекиноте – единственном месте, где на суше пересекаются Северный полярный круг и 180-й меридиан. После Мурманска "Седов" возьмет курс на порт приписки – Калининград. Полностью путь от Владивостока до Калининграда составит 8,3 тысячи морских миль.
В состав экипажа также входит научная группа Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), которая собирает данные для оценки уровня содержания микропластика в арктической акватории, проводит комплексные океанографические исследования и наблюдения за морскими млекопитающими и птицами.
Экспедиция "Седова" по Северному морскому пути станет логическим завершением кругосветного плавания учебного парусного флота Росрыболовства "Паруса мира", посвященного 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями и 75-летию Победы. Цель экспедиции, помимо обучающих и научно-практических задач, – привлечь внимание мировой общественности к вопросам рационального и бережного освоения Арктики, а также продемонстрировать транспортный потенциал Северного морского пути – кратчайшего маршрута между западной частью России и Дальним Востоком.
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Мурманская областьМурманский государственный технический университетБалтийская академия рыбопромыслового флотаСедов (судно)Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Мурманская областьОбщество
 
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