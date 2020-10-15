https://ria.ru/20201015/parusnik-1580015837.html

Крупнейший в мире учебный парусник "Седов" зайдет в Мурманск

Учебный парусник Росрыболовства "Седов" зайдет в Кольский залив и к вечеру воскресенья встанет на траверзе мемориала "Защитникам Советского Заполярья" в порту... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T19:16

2020-10-15T19:16

2020-10-15T19:16

мурманская область

мурманский государственный технический университет

балтийская академия рыбопромыслового флота

седов (судно)

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

мурманская область

общество

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<strong>МУРМАНСК, 15 окт – РИА Новости.</strong> Учебный парусник <a href="http://ria.ru/organization_Rosrybolovstvo/" target="_blank" data-auto="true">Росрыболовства</a> "Седов" зайдет в <a href="http://ria.ru/location_Kolskijj_zaliv/" target="_blank" data-auto="true">Кольский залив</a> и к вечеру воскресенья встанет на траверзе мемориала "Защитникам Советского Заполярья" в порту <a href="http://ria.ru/location_Murmansk/" target="_blank" data-auto="true">Мурманска</a>, где парусник пробудет неделю, сообщила пресс-служба правительства Мурманской области."Швартовка у причала морского вокзала запланирована на утро 19 октября. Предполагается, что "Седов" будет гостить в Мурманске неделю, за это время на борту сменится курсантский состав", - говорится в сообщении.Отмечается, что во время перехода до Мурманска на "Седове" морскую практику прошли 136 курсантов Мурманского государственного технического университета, Балтийской академии рыбопромыслового флота и Калининградского морского рыбопромышленного колледжа. Среди них - будущие судоводители, судомеханики, рефмеханики, мотористы и радисты."Седов" 19 августа вышел в трансарктическую экспедицию из <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостока</a>. За два месяца пути до Мурманска парусник преодолел 7081 морскую милю, из них под машиной и парусами – 981 морскую милю, и 623 мили – только под парусами. Так, без помощи двигателя "Седов" пересек <a href="http://ria.ru/location_CHukotskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Чукотское море</a> и часть Восточно-Сибирского, что является беспрецедентным случаем для плавания в таких широтах. Еще одно достижение барка в <a href="http://ria.ru/location_Arktika/" target="_blank" data-auto="true">Арктике</a> – парусное плавание в суровых водах моря <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Laptev/" target="_blank" data-auto="true">Лаптевых</a>. Идти под парусами на этих отрезках пути позволили удачные погодные условия – плюсовые температуры и попутный ветер.Самой высокой точкой маршрута стал 78-й градус северной широты. "Седов" побывал в самом восточном порту России – <a href="http://ria.ru/location_Petropavlovsk_Kamchatskijj/" target="_blank" data-auto="true">Петропавловске-Камчатском</a>, самом северном городе страны – <a href="http://ria.ru/location_Pevek/" target="_blank" data-auto="true">Певеке</a>, а также в <a href="http://ria.ru/location_egvekinot/" target="_blank" data-auto="true">Эгвекиноте</a> – единственном месте, где на суше пересекаются Северный полярный круг и 180-й меридиан. После Мурманска "Седов" возьмет курс на порт приписки – <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининград</a>. Полностью путь от Владивостока до Калининграда составит 8,3 тысячи морских миль.В состав экипажа также входит научная группа Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), которая собирает данные для оценки уровня содержания микропластика в арктической акватории, проводит комплексные океанографические исследования и наблюдения за морскими млекопитающими и птицами.Экспедиция "Седова" по Северному морскому пути станет логическим завершением кругосветного плавания учебного парусного флота Росрыболовства "Паруса мира", посвященного 200-летию открытия <a href="http://ria.ru/location_Antarctica/" target="_blank" data-auto="true">Антарктиды</a> русскими мореплавателями и 75-летию Победы. Цель экспедиции, помимо обучающих и научно-практических задач, – привлечь внимание мировой общественности к вопросам рационального и бережного освоения Арктики, а также продемонстрировать транспортный потенциал Северного морского пути – кратчайшего маршрута между западной частью России и <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальним Востоком</a>.

https://ria.ru/20191207/1562094047.html

https://ria.ru/20201012/poezd-1579361507.html

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мурманский государственный технический университет, балтийская академия рыбопромыслового флота, седов (судно), федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), мурманская область, общество