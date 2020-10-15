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Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201015/parlament-1579903616.html
В Киргизии потребовали отставки парламента
Сторонники премьер-министра Киргизии Садыра Жапарова, митингующие в четверг возле гостиницы "Иссык-Куль" в Бишкеке, после отставки президента Сооронбая... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T11:19
2020-10-15T11:53
садыр жапаров
сооронбай жээнбеков
протесты в бишкеке
бишкек
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 15 окт - РИА Новости.</strong> Сторонники премьер-министра <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>, митингующие в четверг возле гостиницы "Иссык-Куль" в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a>, после отставки президента <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбая Жээнбекова</a> выдвинули новое требование об отставке парламента, прямую трансляцию с митинга ведет агентство <a href="https://ru.sputnik.kg/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Киргизии</a>.Митингующие встретили новость об отставке президента радостными выкриками и свистом, затем, помолившись, выдвинули новое требование - роспуск парламента.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку.Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали 7 человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.
https://ria.ru/20201014/potasovka-1579714804.html
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бишкек
киргизия
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Жители Бишкека собрались на площади около государственной резиденции после объявления об отставке президента
Жители Бишкека собрались на площади около государственной резиденции после объявления об отставке президента Сооронбая Жээнбекова.
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садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, бишкек, киргизия, в мире

В Киргизии потребовали отставки парламента

11:19 15.10.2020 (обновлено: 11:53 15.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМитинг в поддержку Садыра Жапарова в Бишкеке
Митинг в поддержку Садыра Жапарова в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БИШКЕК, 15 окт - РИА Новости. Сторонники премьер-министра Киргизии Садыра Жапарова, митингующие в четверг возле гостиницы "Иссык-Куль" в Бишкеке, после отставки президента Сооронбая Жээнбекова выдвинули новое требование об отставке парламента, прямую трансляцию с митинга ведет агентство Sputnik Киргизии.
Митингующие встретили новость об отставке президента радостными выкриками и свистом, затем, помолившись, выдвинули новое требование - роспуск парламента.
В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку.
Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали 7 человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.
Акция в поддержку новоизбранного премьер-министра Садыра Жапарова у Дома правительства в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 10:52Протесты в Бишкеке
В центре Бишкека у дома правительства произошла потасовка
 
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Протесты в БишкекеСадыр ЖапаровСооронбай ЖээнбековБишкекКиргизияВ мире
 
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