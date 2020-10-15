https://ria.ru/20201015/parlament-1579903616.html

В Киргизии потребовали отставки парламента

Сторонники премьер-министра Киргизии Садыра Жапарова, митингующие в четверг возле гостиницы "Иссык-Куль" в Бишкеке, после отставки президента Сооронбая... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T11:19

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садыр жапаров

сооронбай жээнбеков

протесты в бишкеке

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 15 окт - РИА Новости.</strong> Сторонники премьер-министра <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>, митингующие в четверг возле гостиницы "Иссык-Куль" в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a>, после отставки президента <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбая Жээнбекова</a> выдвинули новое требование об отставке парламента, прямую трансляцию с митинга ведет агентство <a href="https://ru.sputnik.kg/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Киргизии</a>.Митингующие встретили новость об отставке президента радостными выкриками и свистом, затем, помолившись, выдвинули новое требование - роспуск парламента.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку.Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали 7 человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.

https://ria.ru/20201014/potasovka-1579714804.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Жители Бишкека собрались на площади около государственной резиденции после объявления об отставке президента Жители Бишкека собрались на площади около государственной резиденции после объявления об отставке президента Сооронбая Жээнбекова. 2020-10-15T11:19 true PT1M55S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, бишкек, киргизия, в мире