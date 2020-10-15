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Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201015/otstavka-1579943124.html
В Кремле прокомментировали отставку президента Киргизии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с отставкой президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, отметил, что сейчас важны любые... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T13:56
2020-10-15T17:11
протесты в бишкеке
садыр жапаров
сооронбай жээнбеков
кубатбек боронов
бишкек
киргизия
в мире
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, комментируя ситуацию с отставкой президента <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбая Жээнбекова</a>, отметил, что сейчас важны любые действия, которые помогут стабилизации, выходу в конституционное русло.Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в четверг в своем обращении к народу заявил, что принял решение подать в отставку с поста президента Киргизии. Он отметил, что "не хочет остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан". Согласно закону, теперь исполнять обязанности президента будет спикер Канат Исаев."Невозможно давать оценку, основываясь на каких-то эмоциональных критериях. Сейчас важны любые действия, которые помогут стабилизации обстановки в республике и выводу происходящего в конституционное русло", - сказал Песков журналистам."Поэтому мы очень внимательно продолжаем отслеживать все, что происходит в Киргизии, и хотим, чтобы ситуация там как можно скорее успокоилась и развивалась дальше исключительно в конституционном русле без каких-либо деструктивных действий с любой стороны", - уточнил он."Контакты осуществляются. Работает и наше посольство, и министерство иностранных дел. Контакты осуществлялись и будут осуществляться. Естественно, что это очень близкий наш партнер", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, осуществляются ли сейчас контакты с Киргизией.Отвечая на вопрос журналистов, с кем именно осуществляются контакты, Песков пообещал со временем проинформировать, когда "ситуация будет более понятна"."Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию", - добавил Песков, уточнив, что еще предстоят законодательные действия и утверждение отставки Жээнбекова, которое состоится завтра.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и контролировал ситуацию.Девятого октября беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Пострадали семь человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.
https://radiosputnik.ria.ru/20201015/kirgiziya-1579920085.html
https://ria.ru/20201015/otstavka-1579918599.html
Киргизы молодцы, мы нет
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Лукашенко когда уйдет?
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бишкек
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садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, бишкек, киргизия, в мире

В Кремле прокомментировали отставку президента Киргизии

13:56 15.10.2020 (обновлено: 17:11 15.10.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПрезидент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с отставкой президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, отметил, что сейчас важны любые действия, которые помогут стабилизации, выходу в конституционное русло.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в четверг в своем обращении к народу заявил, что принял решение подать в отставку с поста президента Киргизии. Он отметил, что "не хочет остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан". Согласно закону, теперь исполнять обязанности президента будет спикер Канат Исаев.
Сторонники премьер-министра Садыра Жапарова на митинге у гостиницы Иссык-Куль в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
Вчера, 12:27Сказано в эфире
"Добил этот вопрос". Киргизский политолог об отставке президентаПрезидент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку. В эфире радио Sputnik киргизский политолог Марат Казакбаев прокомментировал сложившуюся после отставки политическую ситуацию в республике.
"Невозможно давать оценку, основываясь на каких-то эмоциональных критериях. Сейчас важны любые действия, которые помогут стабилизации обстановки в республике и выводу происходящего в конституционное русло", - сказал Песков журналистам.
"Поэтому мы очень внимательно продолжаем отслеживать все, что происходит в Киргизии, и хотим, чтобы ситуация там как можно скорее успокоилась и развивалась дальше исключительно в конституционном русле без каких-либо деструктивных действий с любой стороны", - уточнил он.
"Контакты осуществляются. Работает и наше посольство, и министерство иностранных дел. Контакты осуществлялись и будут осуществляться. Естественно, что это очень близкий наш партнер", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, осуществляются ли сейчас контакты с Киргизией.
Отвечая на вопрос журналистов, с кем именно осуществляются контакты, Песков пообещал со временем проинформировать, когда "ситуация будет более понятна".
"Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию", - добавил Песков, уточнив, что еще предстоят законодательные действия и утверждение отставки Жээнбекова, которое состоится завтра.
Участники акции протеста в Мали держат плакат с надписью Беда малийцев. Уступите во имя чести малийцев - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
Вчера, 12:44
Случаи ухода в отставку глав государств под давлением обстоятельств
В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию.
Девятого октября беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.
Ситуация в Киргизии: отставка президента и новые требования демонстрантов
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

О решении уйти с поста президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил в обращении к гражданам республики.

Сторонники премьер-министра Садыра Жапарова на митинге у гостиницы Иссык-Куль в Бишкеке
1 из 14

О решении уйти с поста президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил в обращении к гражданам республики.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© Sputnik / Эркин Садыков / Перейти в фотобанк

"Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан", — сказал Жээнбеков.

Митингующие у дома правительства в Бишкеке
2 из 14

"Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан", — сказал Жээнбеков.

© Sputnik / Эркин Садыков
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

С утра несколько сотен сторонников премьер-министра Садыра Жапарова собрались у гостиницы "Иссык-Куль", которая находится недалеко от резиденции главы государства.

Раздача масок митингующим у гостиницы Иссык-Куль в Бишкеке
3 из 14

С утра несколько сотен сторонников премьер-министра Садыра Жапарова собрались у гостиницы "Иссык-Куль", которая находится недалеко от резиденции главы государства.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Эркин Садыков / Перейти в фотобанк

Силовиков на месте проведения митинга не было.

Митингующие у дома правительства в Бишкеке
4 из 14

Силовиков на месте проведения митинга не было.

© Sputnik / Эркин Садыков
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Новость об уходе Жээнбекова демонстранты встретили радостными выкриками и свистом.

Сторонники премьер-министра Садыра Жапарова на митинге у гостиницы Иссык-Куль в Бишкеке
5 из 14

Новость об уходе Жээнбекова демонстранты встретили радостными выкриками и свистом.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Очень скоро протестующие выдвинули новое требование — распустить парламент.

Сторонники премьер-министра Садыра Жапарова на митинге у гостиницы Иссык-Куль в Бишкеке
6 из 14

Очень скоро протестующие выдвинули новое требование — распустить парламент.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Сторонники премьер-министра Садыра Жапарова на митинге в Бишкеке.

Сторонники премьер-министра Садыра Жапарова собираются на митинг в Бишкеке
7 из 14

Сторонники премьер-министра Садыра Жапарова на митинге в Бишкеке.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© Sputnik / Эркин Садыков  / Перейти в фотобанк

По словам Жээнбекова, ситуация в республике близка к конфликту между протестующими и силовиками, охраняющими госрезиденцию.

Митингующие у дома правительства в Бишкеке. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил об уходе в отставку
8 из 14

По словам Жээнбекова, ситуация в республике близка к конфликту между протестующими и силовиками, охраняющими госрезиденцию.

© Sputnik / Эркин Садыков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Подавший в отставку президент призвал премьера Жапарова и других политиков увести своих сторонников из столицы и вернуть мирную жизнь бишкекчанам.

Сторонники премьер-министра Садыра Жапарова на митинге у гостиницы Иссык-Куль в Бишкеке
9 из 14

Подавший в отставку президент призвал премьера Жапарова и других политиков увести своих сторонников из столицы и вернуть мирную жизнь бишкекчанам.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

"Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе", — убежден Жээнбеков.

Раздача хлеба митингующим у гостиницы Иссык-Куль в Бишкеке
10 из 14

"Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе", — убежден Жээнбеков.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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© Sputnik / Эркин Садыков / Перейти в фотобанк

Вопрос об отставке Жээнбекова парламент Киргизии рассмотрит на заседании 16 октября.

Митингующие у дома правительства в Бишкеке
11 из 14

Вопрос об отставке Жээнбекова парламент Киргизии рассмотрит на заседании 16 октября.

© Sputnik / Эркин Садыков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Исполнять обязанности президента республики будет спикер Канат Исаев.

Сторонники премьер-министра Садыра Жапарова на митинге у гостиницы Иссык-Куль в Бишкеке
12 из 14

Исполнять обязанности президента республики будет спикер Канат Исаев.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Массовые протесты в Киргизии не стихают с пятого октября.

Сотрудники правоохранительных органов в Бишкеке
13 из 14

Массовые протесты в Киргизии не стихают с пятого октября.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

В столкновениях пострадали более тысячи человек, один погиб.

Сторонники премьер-министра Садыра Жапарова на митинге у гостиницы Иссык-Куль в Бишкеке
14 из 14

В столкновениях пострадали более тысячи человек, один погиб.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
1 из 14

О решении уйти с поста президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил в обращении к гражданам республики.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
2 из 14

"Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан", — сказал Жээнбеков.

© Sputnik / Эркин Садыков
Перейти в фотобанк
3 из 14

С утра несколько сотен сторонников премьер-министра Садыра Жапарова собрались у гостиницы "Иссык-Куль", которая находится недалеко от резиденции главы государства.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
4 из 14

Силовиков на месте проведения митинга не было.

© Sputnik / Эркин Садыков
Перейти в фотобанк
5 из 14

Новость об уходе Жээнбекова демонстранты встретили радостными выкриками и свистом.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
6 из 14

Очень скоро протестующие выдвинули новое требование — распустить парламент.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
7 из 14

Сторонники премьер-министра Садыра Жапарова на митинге в Бишкеке.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
8 из 14

По словам Жээнбекова, ситуация в республике близка к конфликту между протестующими и силовиками, охраняющими госрезиденцию.

© Sputnik / Эркин Садыков
Перейти в фотобанк
9 из 14

Подавший в отставку президент призвал премьера Жапарова и других политиков увести своих сторонников из столицы и вернуть мирную жизнь бишкекчанам.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
10 из 14

"Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе", — убежден Жээнбеков.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
11 из 14

Вопрос об отставке Жээнбекова парламент Киргизии рассмотрит на заседании 16 октября.

© Sputnik / Эркин Садыков
Перейти в фотобанк
12 из 14

Исполнять обязанности президента республики будет спикер Канат Исаев.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
13 из 14

Массовые протесты в Киргизии не стихают с пятого октября.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
14 из 14

В столкновениях пострадали более тысячи человек, один погиб.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
 
Обсудить9
Протесты в БишкекеСадыр ЖапаровСооронбай ЖээнбековКубатбек БороновБишкекКиргизияВ мире
 
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