В Кремле прокомментировали отставку президента Киргизии

<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, комментируя ситуацию с отставкой президента <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбая Жээнбекова</a>, отметил, что сейчас важны любые действия, которые помогут стабилизации, выходу в конституционное русло.Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в четверг в своем обращении к народу заявил, что принял решение подать в отставку с поста президента Киргизии. Он отметил, что "не хочет остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан". Согласно закону, теперь исполнять обязанности президента будет спикер Канат Исаев."Невозможно давать оценку, основываясь на каких-то эмоциональных критериях. Сейчас важны любые действия, которые помогут стабилизации обстановки в республике и выводу происходящего в конституционное русло", - сказал Песков журналистам."Поэтому мы очень внимательно продолжаем отслеживать все, что происходит в Киргизии, и хотим, чтобы ситуация там как можно скорее успокоилась и развивалась дальше исключительно в конституционном русле без каких-либо деструктивных действий с любой стороны", - уточнил он."Контакты осуществляются. Работает и наше посольство, и министерство иностранных дел. Контакты осуществлялись и будут осуществляться. Естественно, что это очень близкий наш партнер", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, осуществляются ли сейчас контакты с Киргизией.Отвечая на вопрос журналистов, с кем именно осуществляются контакты, Песков пообещал со временем проинформировать, когда "ситуация будет более понятна"."Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию", - добавил Песков, уточнив, что еще предстоят законодательные действия и утверждение отставки Жээнбекова, которое состоится завтра.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и контролировал ситуацию.Девятого октября беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Пострадали семь человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с отставкой президента КиргизииСооронбая Жээнбекова, отметил, что сейчас важны любые действия, которые помогут стабилизации, выходу в конституционное русло.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в четверг в своем обращении к народу заявил, что принял решение подать в отставку с поста президента Киргизии. Он отметил, что "не хочет остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан". Согласно закону, теперь исполнять обязанности президента будет спикер Канат Исаев.
"Невозможно давать оценку, основываясь на каких-то эмоциональных критериях. Сейчас важны любые действия, которые помогут стабилизации обстановки в республике и выводу происходящего в конституционное русло", - сказал Песков журналистам.
"Поэтому мы очень внимательно продолжаем отслеживать все, что происходит в Киргизии, и хотим, чтобы ситуация там как можно скорее успокоилась и развивалась дальше исключительно в конституционном русле без каких-либо деструктивных действий с любой стороны", - уточнил он.
"Контакты осуществляются. Работает и наше посольство, и министерство иностранных дел. Контакты осуществлялись и будут осуществляться. Естественно, что это очень близкий наш партнер", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, осуществляются ли сейчас контакты с Киргизией.
Отвечая на вопрос журналистов, с кем именно осуществляются контакты, Песков пообещал со временем проинформировать, когда "ситуация будет более понятна".
"Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию", - добавил Песков, уточнив, что еще предстоят законодательные действия и утверждение отставки Жээнбекова, которое состоится завтра.
В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию.
Девятого октября беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.
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