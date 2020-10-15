https://ria.ru/20201015/oskvernenie-1579968189.html
Москва ждет реакции Софии на осквернение памятника советским воинам
РИА Новости. Москва рассчитывает, что власти Болгарии отреагируют на выходку маргиналов, осквернивших памятник советским воинам в Софии – МИД РФ РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T16:15
2020-10-15T16:15
2020-10-15T16:15
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
софия (город)
болгария
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РИА Новости. Москва рассчитывает, что власти Болгарии отреагируют на выходку маргиналов, осквернивших памятник советским воинам в Софии – МИД РФ
софия (город)
болгария
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), софия (город), болгария