https://ria.ru/20201015/oratorii-1579870102.html

Премьера ораторий "Феофан Грек" и "Андрей Рублев" пройдет в "Зарядье"

Премьера музыкального проекта "Феофан Грек и Андрей Рублев: музыка, рождённая Светом" пройдет в четверг вечером в Московском концертном зале "Зарядье", сообщают РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T01:26

2020-10-15T01:26

2020-10-15T01:26

религия и мировоззрение

зарядье

московский синодальный хор

андрей рублев (теннисист)

новости - религия и мировоззрение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/03/1578160973_0:0:2949:1659_1400x0_80_0_0_e0c8f44a46e0a4348b70cdd02c7f6971.jpg

<strong>МОСКВА, 15 окт – РИА Новости.</strong> Премьера музыкального проекта "Феофан Грек и Андрей Рублев: музыка, рождённая Светом" пройдет в четверг вечером в Московском концертном зале "Зарядье", сообщают организаторы.Оратории "Феофан Грек" и "Андрей Рублев" греческого композитора Савваса Каратзиаса в рамках концертного вечера исполнят Московский Синодальный хор, симфонический оркестр VOCE ANIMA, Хор Московского Богоявленского кафедрального собора в Елохове и Молодежный Синодальный хор."Мы представляем в зале "Зарядье" премьеру двух ораторий греческого композитора Савваса Каратзиаса. На Западе он весьма известен, потому что является учеником выдающегося современного композитора Арво Пярта и продолжателем стиля духовного музыкального минимализма, который, я бы сказал, открыл Арво в своем творчестве - и Саввас продолжает и развивает это направление", - рассказал РИА Новости художественный руководитель Московского синодального хора, заслуженный артист России Алексей Пузаков.Он пояснил, что речь идет о "направлении современного звучания оркестра и хора, которое опирается на древние опыты молитвенного созерцания природы и человеческой души"."И звучит это в современном мире весьма актуально, потому что проводит мост между древними традициями греческой и русской культур, и одновременно раскрывает для современного слушателя все богатство музыкального наследия греческих и русских традиций. Также исполнение сопровождается видеорядом икон и фресок Феофана Грека и Андрея Рублева, что показывает особую связь изобразительного и музыкального искусства Древней Руси", - отметил собеседник агентства.Композитор Арво Пярт был в свое время очень известен в СССР, сейчас он живет в Эстонии, уточнил Пузаков. Говоря о российско-греческих связях, он напомнил, что Россия в свое время восприняла духовную культуру от греческой традиции и Византии, и "дальше в русской традиции это направление получило свое уникальное воплощение".В свою очередь в Фонде содействия возрождению Синодального хора отметили, что вдохновленный творчеством двух великих иконописцев - создателей классической формы русского иконостаса, Саввас Каратзиас собирал материал о Феофане Греке и Андрее Рублеве по крупицам, изучал в библиотеках сохранившиеся документы XIV - XV веков, в России посещал Третьяковскую галерею и Музей древнерусской культуры имени Андрея Рублева. "Не так много информации сохранилось о жизни иконописцев, но остались их иконы, фрески. И это дало мне силы писать музыку. А первые ноты оратории "Феофан Грек" я написал, увидев фильм Тарковского "Андрей Рублев", - рассказал сам композитор.В ноябре прошлого года в "Зарядье" уже прошла премьера оратории "Андрей Рублев", но тогда те же участники исполнили произведение, написанное итальянским композитором и священником Марко Фризина.Как заверили организаторы, нынешнее мероприятие в связи с коронавирусной угрозой состоится с соблюдением всех санитарных норм: наличие маски и перчаток обязательно. "Было немного сокращено количество исполнителей, одновременно находящихся на сцене, и количество зрителей, которые могут присутствовать в концертном зале, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Тем не менее, можно сказать, что на сцене одновременно будет находиться 80 музыкантов", - уточнил Пузаков.

https://ria.ru/20190120/1549626431.html

https://ria.ru/20200802/1575282182.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зарядье, московский синодальный хор, андрей рублев (теннисист), новости - религия и мировоззрение