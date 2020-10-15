Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201015/oratorii-1579870102.html
Премьера ораторий "Феофан Грек" и "Андрей Рублев" пройдет в "Зарядье"
Премьера музыкального проекта "Феофан Грек и Андрей Рублев: музыка, рождённая Светом" пройдет в четверг вечером в Московском концертном зале "Зарядье", сообщают РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T01:26
2020-10-15T01:26
религия и мировоззрение
зарядье
московский синодальный хор
андрей рублев (теннисист)
новости - религия и мировоззрение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/03/1578160973_0:0:2949:1659_1400x0_80_0_0_e0c8f44a46e0a4348b70cdd02c7f6971.jpg
<strong>МОСКВА, 15 окт – РИА Новости.</strong> Премьера музыкального проекта "Феофан Грек и Андрей Рублев: музыка, рождённая Светом" пройдет в четверг вечером в Московском концертном зале "Зарядье", сообщают организаторы.Оратории "Феофан Грек" и "Андрей Рублев" греческого композитора Савваса Каратзиаса в рамках концертного вечера исполнят Московский Синодальный хор, симфонический оркестр VOCE ANIMA, Хор Московского Богоявленского кафедрального собора в Елохове и Молодежный Синодальный хор."Мы представляем в зале "Зарядье" премьеру двух ораторий греческого композитора Савваса Каратзиаса. На Западе он весьма известен, потому что является учеником выдающегося современного композитора Арво Пярта и продолжателем стиля духовного музыкального минимализма, который, я бы сказал, открыл Арво в своем творчестве - и Саввас продолжает и развивает это направление", - рассказал РИА Новости художественный руководитель Московского синодального хора, заслуженный артист России Алексей Пузаков.Он пояснил, что речь идет о "направлении современного звучания оркестра и хора, которое опирается на древние опыты молитвенного созерцания природы и человеческой души"."И звучит это в современном мире весьма актуально, потому что проводит мост между древними традициями греческой и русской культур, и одновременно раскрывает для современного слушателя все богатство музыкального наследия греческих и русских традиций. Также исполнение сопровождается видеорядом икон и фресок Феофана Грека и Андрея Рублева, что показывает особую связь изобразительного и музыкального искусства Древней Руси", - отметил собеседник агентства.Композитор Арво Пярт был в свое время очень известен в СССР, сейчас он живет в Эстонии, уточнил Пузаков. Говоря о российско-греческих связях, он напомнил, что Россия в свое время восприняла духовную культуру от греческой традиции и Византии, и "дальше в русской традиции это направление получило свое уникальное воплощение".В свою очередь в Фонде содействия возрождению Синодального хора отметили, что вдохновленный творчеством двух великих иконописцев - создателей классической формы русского иконостаса, Саввас Каратзиас собирал материал о Феофане Греке и Андрее Рублеве по крупицам, изучал в библиотеках сохранившиеся документы XIV - XV веков, в России посещал Третьяковскую галерею и Музей древнерусской культуры имени Андрея Рублева. "Не так много информации сохранилось о жизни иконописцев, но остались их иконы, фрески. И это дало мне силы писать музыку. А первые ноты оратории "Феофан Грек" я написал, увидев фильм Тарковского "Андрей Рублев", - рассказал сам композитор.В ноябре прошлого года в "Зарядье" уже прошла премьера оратории "Андрей Рублев", но тогда те же участники исполнили произведение, написанное итальянским композитором и священником Марко Фризина.Как заверили организаторы, нынешнее мероприятие в связи с коронавирусной угрозой состоится с соблюдением всех санитарных норм: наличие маски и перчаток обязательно. "Было немного сокращено количество исполнителей, одновременно находящихся на сцене, и количество зрителей, которые могут присутствовать в концертном зале, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Тем не менее, можно сказать, что на сцене одновременно будет находиться 80 музыкантов", - уточнил Пузаков.
https://ria.ru/20190120/1549626431.html
https://ria.ru/20200802/1575282182.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/03/1578160973_218:0:2949:2048_1400x0_80_0_0_8c60667e38153dffb188eaeadc02c82e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
зарядье, московский синодальный хор, андрей рублев (теннисист), новости - религия и мировоззрение

Премьера ораторий "Феофан Грек" и "Андрей Рублев" пройдет в "Зарядье"

01:26 15.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПрохожие на Парящем мосту в парке "Зарядье"
Прохожие на Парящем мосту в парке Зарядье - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Премьера музыкального проекта "Феофан Грек и Андрей Рублев: музыка, рождённая Светом" пройдет в четверг вечером в Московском концертном зале "Зарядье", сообщают организаторы.
Оратории "Феофан Грек" и "Андрей Рублев" греческого композитора Савваса Каратзиаса в рамках концертного вечера исполнят Московский Синодальный хор, симфонический оркестр VOCE ANIMA, Хор Московского Богоявленского кафедрального собора в Елохове и Молодежный Синодальный хор.
"Мы представляем в зале "Зарядье" премьеру двух ораторий греческого композитора Савваса Каратзиаса. На Западе он весьма известен, потому что является учеником выдающегося современного композитора Арво Пярта и продолжателем стиля духовного музыкального минимализма, который, я бы сказал, открыл Арво в своем творчестве - и Саввас продолжает и развивает это направление", - рассказал РИА Новости художественный руководитель Московского синодального хора, заслуженный артист России Алексей Пузаков.
Концерт Московского Синодального хора - РИА Новости, 1920, 20.01.2019
20 января 2019, 16:18Религия и мировоззрение
Московский Синодальный хор исполнит в Ватикане ораторию "Андрей Рублев"
Он пояснил, что речь идет о "направлении современного звучания оркестра и хора, которое опирается на древние опыты молитвенного созерцания природы и человеческой души".
"И звучит это в современном мире весьма актуально, потому что проводит мост между древними традициями греческой и русской культур, и одновременно раскрывает для современного слушателя все богатство музыкального наследия греческих и русских традиций. Также исполнение сопровождается видеорядом икон и фресок Феофана Грека и Андрея Рублева, что показывает особую связь изобразительного и музыкального искусства Древней Руси", - отметил собеседник агентства.
Композитор Арво Пярт был в свое время очень известен в СССР, сейчас он живет в Эстонии, уточнил Пузаков. Говоря о российско-греческих связях, он напомнил, что Россия в свое время восприняла духовную культуру от греческой традиции и Византии, и "дальше в русской традиции это направление получило свое уникальное воплощение".
"И сегодня для нас, наверное, очень важно помнить о наших истоках и нашей общей православной вере, чтобы эта память и общение в сфере христианской культуры помогали преодолевать трудности в современном диалоге между нашими Церквами", - добавил Пузаков.
В свою очередь в Фонде содействия возрождению Синодального хора отметили, что вдохновленный творчеством двух великих иконописцев - создателей классической формы русского иконостаса, Саввас Каратзиас собирал материал о Феофане Греке и Андрее Рублеве по крупицам, изучал в библиотеках сохранившиеся документы XIV - XV веков, в России посещал Третьяковскую галерею и Музей древнерусской культуры имени Андрея Рублева.
Концерт Московского синодального хора в Вене. 3 декабря 2018 - РИА Новости, 1920, 02.08.2020
2 августа, 21:10Религия и мировоззрение
Юбилей Московского синодального хора отметят выставкой
"Не так много информации сохранилось о жизни иконописцев, но остались их иконы, фрески. И это дало мне силы писать музыку. А первые ноты оратории "Феофан Грек" я написал, увидев фильм Тарковского "Андрей Рублев", - рассказал сам композитор.
В ноябре прошлого года в "Зарядье" уже прошла премьера оратории "Андрей Рублев", но тогда те же участники исполнили произведение, написанное итальянским композитором и священником Марко Фризина.
Как заверили организаторы, нынешнее мероприятие в связи с коронавирусной угрозой состоится с соблюдением всех санитарных норм: наличие маски и перчаток обязательно. "Было немного сокращено количество исполнителей, одновременно находящихся на сцене, и количество зрителей, которые могут присутствовать в концертном зале, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Тем не менее, можно сказать, что на сцене одновременно будет находиться 80 музыкантов", - уточнил Пузаков.
 
Обсудить0
Религия и мировоззрениеЗарядьеМосковский синодальный хорАндрей Рублев (теннисист)Новости - Религия и мировоззрение
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:45Президент Киргизии назначил Кенешбека Дуйшебаева секретарем Совбеза
09:43Несколько сотен человек собрались рядом с резиденцией президента Киргизии
09:41Сотрудник "Беларуськалия" приковал себя цепью в шахте в качестве протеста
09:37Норвегия присоединится к санкциям ЕС против России из-за дела Навального
09:36Названа новая опасность COVID-19
09:30Колонна машин силовиков выстроилась у резиденции президента Киргизии
09:25Раскрыты характеристики новой американской гиперзвуковой ракеты
09:22На Украине оценили возможность закупки российской вакцины от коронавируса
09:21СМИ: Турция продержала в воздухе самолет с главой МИД Греции
09:21Не менее 15 человек погибли при взрыве в Афганистане
09:21Совфед обсудит с Госдумой законопроект о правительстве
09:18МИД Карабаха заявил, что Азербайджан торпедирует мирные инициативы
09:17Рабочая группа по поправкам в Конституцию обсудит проекты о правительстве
09:11Facebook закрыл доступ к странице новозеландской партии перед выборами
09:10В Карабахе обвинили Азербайджан в расширении географии конфликта
09:05В Москве еще 1953 человека выздоровели после COVID-19
09:03Крымские ученые создали новую вакцину от COVID-19
09:03Вирусолог рассказал о важности конкуренции среди вакцин от COVID-19
09:00Борьба с раком и COVID-19: ученые делают ставку на стволовые клетки
08:56Жителя ХМАО приговорили к 20 годам колонии за убийство трехлетней дочери
Лента новостейМолния