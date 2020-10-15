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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201015/opasnost-1579971568.html
Раскрыта опасность коронавируса для молодых людей
Ученые из Бергенского университета в Норвегии пришли к выводу, что коронавирус может быть опасен для людей в молодом возрасте из-за нарушений в работе иммунной... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T16:31
2020-10-15T17:16
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье
общество
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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> Ученые из Бергенского университета в Норвегии пришли к выводу, что <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирус</a> может быть опасен для людей в молодом возрасте из-за нарушений в работе иммунной системы. Результаты исследования опубликованы в журнале <a href="https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-10/tuob-ifc101420.php" target="_blank" rel="nofollow noopener">EurekAlert</a>.Специалисты проследили за течением болезни у молодых пациентов и выяснили, что у некоторых вырабатывались антитела, которые блокировали интерфероны, являющиеся важной частью защитного механизма.Авторы исследования подчеркнули, что в таких случаях организм начинал "работать против себя".<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201015/metod-1579895515.html
https://ria.ru/20200808/1575529037.html
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коронавирус covid-19, здоровье, общество

Раскрыта опасность коронавируса для молодых людей

16:31 15.10.2020 (обновлено: 17:16 15.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Ученые из Бергенского университета в Норвегии пришли к выводу, что коронавирус может быть опасен для людей в молодом возрасте из-за нарушений в работе иммунной системы. Результаты исследования опубликованы в журнале EurekAlert.
Специалисты проследили за течением болезни у молодых пациентов и выяснили, что у некоторых вырабатывались антитела, которые блокировали интерфероны, являющиеся важной частью защитного механизма.
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Авторы исследования подчеркнули, что в таких случаях организм начинал "работать против себя".

"Относительно легко увидеть, есть ли у молодых людей с COVID-19 эти антитела в крови. В этом случае можно было бы использовать дополнительные интерфероны в качестве лечения", — отмечают медики.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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