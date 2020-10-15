https://ria.ru/20201015/opasnost-1579971568.html

Раскрыта опасность коронавируса для молодых людей

Ученые из Бергенского университета в Норвегии пришли к выводу, что коронавирус может быть опасен для людей в молодом возрасте из-за нарушений в работе иммунной... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T16:31

2020-10-15T16:31

2020-10-15T17:16

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье

общество

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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> Ученые из Бергенского университета в Норвегии пришли к выводу, что <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирус</a> может быть опасен для людей в молодом возрасте из-за нарушений в работе иммунной системы. Результаты исследования опубликованы в журнале <a href="https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-10/tuob-ifc101420.php" target="_blank" rel="nofollow noopener">EurekAlert</a>.Специалисты проследили за течением болезни у молодых пациентов и выяснили, что у некоторых вырабатывались антитела, которые блокировали интерфероны, являющиеся важной частью защитного механизма.Авторы исследования подчеркнули, что в таких случаях организм начинал "работать против себя".<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201015/metod-1579895515.html

https://ria.ru/20200808/1575529037.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье, общество