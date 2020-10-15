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Туризм
https://ria.ru/20201015/ogranicheniya-1579621675.html
Названы страны с минимальными ограничениями из-за COVID-19 для туристов
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) обновила данные на интерактивной карте, где отображены степени ограничений из-за COVID-19, введенные в... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T10:35
2020-10-15T10:35
туризм
коронавирус covid-19
туризм
международная ассоциация воздушного транспорта
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
великобритания
северная македония
гаити
сербия
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<strong>МОСКВА, 15 окт – РИА Новости.</strong> Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) обновила данные на интерактивной карте, где отображены степени ограничений из-за COVID-19, введенные в разных странах для туристов, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52978.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.По данным IATA, на текущий момент всего восемь стран находятся в списке "not restrictive", то есть в этих государствах наиболее мягкая политика контроля и ограничений для авиапутешественников.Так, в Мексике, Гаити и Турции иностранцам не нужно привозить справку с отрицательным тестом на коронавирус, необходимо лишь заполнить онлайн специальную форму-опросник, предъявить ее по прилету и пройти процедуру бесконтактной термометрии. С 29 июля гостям из-за рубежа разрешено посещать Бразилию. Тест на COVID-19 не нужен. Обязательна медстраховка на весь период пребывания.Не требуют результатов анализа Албания, Афганистан. Сербия и Северная Македония просят предъявить справки о прохождении теста для туриство из некоторых государств, но не из России.Из списка "самых открытых" стран по версии IATA для российских туристов сейчас реально доступны только Турция и Сербия (есть прямое авиасообщение) и, в меньшей степени, Мексика и Албания (прямых рейсов нет).Еще российские путешественники могут, получив справку об отрицательном тесте на коронавирус) отправиться в ОАЭ и Танзанию (там придется сдать тест по прилету), на Мальдивы, в Египет (перелет с пересадкой в Стамбуле или Каире). Белоруссия не требует справок от прибывающих россиян.Регулярное авиасообщение из РФ восстановлено с Великобританией (туризм невозможен, нужно проходить двухнедельный карантин), Швейцарией (также нужно проходить 10-дневный карантин), Южной Кореей (требуется тест и нужно проходить карантин) а также с Казахстаном и Киргизией.
https://ria.ru/20200728/1574982415.html
https://ria.ru/20201009/turtsiya-1578640476.html
великобритания
северная македония
гаити
сербия
турция
мексика
египет
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, туризм, международная ассоциация воздушного транспорта, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, великобритания, северная македония, гаити, сербия, турция, мексика, египет

Названы страны с минимальными ограничениями из-за COVID-19 для туристов

10:35 15.10.2020
 
© РИА Новости / Мустафа Далпальта / Перейти в фотобанкПервые туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию
Первые туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Мустафа Далпальта
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) обновила данные на интерактивной карте, где отображены степени ограничений из-за COVID-19, введенные в разных странах для туристов, сообщает АТОР.
По данным IATA, на текущий момент всего восемь стран находятся в списке "not restrictive", то есть в этих государствах наиболее мягкая политика контроля и ограничений для авиапутешественников.
Так, в Мексике, Гаити и Турции иностранцам не нужно привозить справку с отрицательным тестом на коронавирус, необходимо лишь заполнить онлайн специальную форму-опросник, предъявить ее по прилету и пройти процедуру бесконтактной термометрии.
С 29 июля гостям из-за рубежа разрешено посещать Бразилию. Тест на COVID-19 не нужен. Обязательна медстраховка на весь период пребывания.
Не требуют результатов анализа Албания, Афганистан. Сербия и Северная Македония просят предъявить справки о прохождении теста для туриство из некоторых государств, но не из России.
Из списка "самых открытых" стран по версии IATA для российских туристов сейчас реально доступны только Турция и Сербия (есть прямое авиасообщение) и, в меньшей степени, Мексика и Албания (прямых рейсов нет).
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Еще российские путешественники могут, получив справку об отрицательном тесте на коронавирус) отправиться в ОАЭ и Танзанию (там придется сдать тест по прилету), на Мальдивы, в Египет (перелет с пересадкой в Стамбуле или Каире). Белоруссия не требует справок от прибывающих россиян.
Регулярное авиасообщение из РФ восстановлено с Великобританией (туризм невозможен, нужно проходить двухнедельный карантин), Швейцарией (также нужно проходить 10-дневный карантин), Южной Кореей (требуется тест и нужно проходить карантин) а также с Казахстаном и Киргизией.
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ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмМеждународная ассоциация воздушного транспортаАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмВеликобританияСеверная МакедонияГаитиСербияТурцияМексикаЕгипет
 
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