Сила визуализации: ульяновскую молодежь объединил проект из картона
© Министерство молодежного развития Ульяновской областиУчастники проекта молодежного пространства в поселке Новоспасское Ульяновской области
© Министерство молодежного развития Ульяновской области
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В маленьких городах и поселках у молодежи часто нет возможности проводить свободное время разнообразно. Выбор мест, где они могли бы встретиться со сверстниками, обычно небольшой: улица, парк, кафе, дом. Но, даже гуляя в парке, они увлечены гаджетами. Расширить представление молодых людей о досуге, предоставить им возможность выбора, а также подарить городу новое общественное пространство решили в Ульяновской области.
Так, в старом ангаре юные жители поселка Новоспасское при поддержке профессиональных архитекторов и дирекции Года молодых в Ульяновской области создали макет будущего центра в реальную величину, выполнив его из картона и пластиковых труб.
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Теперь бывшее помещение рынка обретет новую жизнь, а подростки – новое свободное многофункциональное пространство. А какие возможности для интересного и полезного досуга может предложить центр, придумывала вся молодежь поселка.
Организаторы проекта узнавали у подростков на улице, где и как они хотели бы проводить свободное время, а потом предложили им возможность самостоятельно создать пространство для реализации их желаний. Собравшись на месте будущего центра, подростки делились идеями и рисовали чертежи, объясняя архитекторам, как они видят новое пространство.
Так, расположенный на площади 425 квадратных метров, созданный макет точь-в-точь повторяет наполнение будущего центра – элементы пространства дублируют зоны для различных занятий. Под крышей ангара расположится антресоль для мастер-классов, амфитеатр для кинопросмотров, мобильный подиум, отдельный зал для мероприятий, фотовыставок и квестов и даже скейтпарк и скалодром.
© Министерство молодежного развития Ульяновской областиМакет интерьера будущего молодежного центра в поселке Новоспасское Ульяновской области
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Макет интерьера будущего молодежного центра в поселке Новоспасское Ульяновской области
© Министерство молодежного развития Ульяновской области
© Министерство молодежного развития Ульяновской областиМакет интерьера будущего молодежного центра в поселке Новоспасское Ульяновской области
2 из 6
Макет интерьера будущего молодежного центра в поселке Новоспасское Ульяновской области
© Министерство молодежного развития Ульяновской области
© Министерство молодежного развития Ульяновской областиМакет интерьера будущего молодежного центра в поселке Новоспасское Ульяновской области
3 из 6
Макет интерьера будущего молодежного центра в поселке Новоспасское Ульяновской области
© Министерство молодежного развития Ульяновской области
© Министерство молодежного развития Ульяновской областиМакет интерьера будущего молодежного центра в поселке Новоспасское Ульяновской области
4 из 6
Макет интерьера будущего молодежного центра в поселке Новоспасское Ульяновской области
© Министерство молодежного развития Ульяновской области
© Министерство молодежного развития Ульяновской областиМакет интерьера будущего молодежного центра в поселке Новоспасское Ульяновской области
5 из 6
Макет интерьера будущего молодежного центра в поселке Новоспасское Ульяновской области
© Министерство молодежного развития Ульяновской области
© Министерство молодежного развития Ульяновской областиУчастники проекта молодежного пространства в поселке Новоспасское Ульяновской области
6 из 6
Участники проекта молодежного пространства в поселке Новоспасское Ульяновской области
© Министерство молодежного развития Ульяновской области
1 из 6
Макет интерьера будущего молодежного центра в поселке Новоспасское Ульяновской области
© Министерство молодежного развития Ульяновской области
2 из 6
Макет интерьера будущего молодежного центра в поселке Новоспасское Ульяновской области
© Министерство молодежного развития Ульяновской области
3 из 6
Макет интерьера будущего молодежного центра в поселке Новоспасское Ульяновской области
© Министерство молодежного развития Ульяновской области
4 из 6
Макет интерьера будущего молодежного центра в поселке Новоспасское Ульяновской области
© Министерство молодежного развития Ульяновской области
5 из 6
Макет интерьера будущего молодежного центра в поселке Новоспасское Ульяновской области
© Министерство молодежного развития Ульяновской области
6 из 6
Участники проекта молодежного пространства в поселке Новоспасское Ульяновской области
© Министерство молодежного развития Ульяновской области
"Мы это сделали и позвали взрослых. Взрослые пришли, посмотрели и ахнули. Они первый раз увидели, что у них молодежь так вовлекается и все это сама может придумывать и делать", – с гордостью отметил руководитель проектной группы Паша Андреев.
По задумке организаторов, такая визуализация позволяет молодежи не только понять, как все будет выглядеть в финале, но и прочувствовать свое участие в его создании.
"Молодые люди визуализировали свои желания. И это не просто картинка, про которую все забудут, а это объемный объект, где ты можешь походить и представить, как это будет в реальности. Это совершенно другое вовлечение, и ребята через это гораздо большее пережили, чем просто услышали какое-то обещание", – отметил Андреев.
Однако он пожаловался, что в интернете многие начали "хейтить" задумку, считая, что картонный макет делает ее несерьезной.
"Эти диванные критики просто не представляют, какой это был эффект, когда ты там находишься, когда ребята туда приходят и видят, что у них может быть такое пространство. И на эмоциональном уровне, и с точки зрения принятия каких-то решений я думаю, что это очень интересный механизм", – поделился Андреев, отмечая пользу соучастного проектирования.
При поддержке администрации и местного бизнеса проект молодежного пространства планируют реализовать уже через год.
"В нашем районе нет молодежного центра, где молодые люди могли бы собираться по своим увлечениям или просто посидеть вместе. Я считаю, что это нужный объект – он нам поможет сплотить молодежь и реализовать в будущем новые проекты", – поделилась Виктория Малашкина, начальник отдела по делам молодежи администрации Новоспасского района.
По словам одного из участников проекта, общественного деятеля Новоспасского района Вадима Германюка, это пространство предоставит молодым людям не только место для встреч, но и возможности самореализации.
"У нас молодежь брошенная. В парке очень много подростков, которые сидят на лавочках, в телефонах. А когда на разговор с ними выходишь, они очень активно на него идут. Просто ими никто не занимается. И помимо того что у них будет место, где собираться, они будут себя реализовывать и физически, и творчески. Они будут под присмотром, и, кроме телефонов, их можно будет еще чем-то занять", – поделился активист.
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Сейчас в помещение будущего центра водят экскурсии, чтобы школьники, студенты и работающая молодежь поселка смогли внести свои предложения в развитие досугового пространства. Таким образом в проект вовлекается еще больше молодых людей.
"Главное – это то, что молодые люди, вне зависимости от того, останутся они в дальнейшем в поселке или уедут, благодаря этому проекту смогут лучше проводить свое время сейчас. Важно, чтобы их досуг был более разнообразным и насыщенным, чтобы они использовали свободное время для обретения новых знаний и умений. Это поможет им стать более подготовленными к взрослой жизни и научит их реализовывать свои идеи", – заключил организатор проекта.