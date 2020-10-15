https://ria.ru/20201015/novat-1579935716.html

Новосибирский театр оперы и балета проведет трансляцию балета "Дон Кихот"

Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ) в четверг проведет прямую онлайн-трансляцию классического балета "Дон Кихот", сообщает... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T13:32

2020-10-15T13:32

2020-10-15T13:32

культура

театр

балет

новости культуры

наталья осипова (балерина)

новосибирский театр оперы и балета

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<strong>НОВОСИБИРСК, 15 окт – РИА Новости.</strong> Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ) в четверг проведет прямую онлайн-трансляцию классического балета "Дон Кихот", <a href="https://novat.nsk.ru/news/events/natalya_osipova_i_ivan_vasilev_v_pryamoy_onlayn_translyatsii_baleta_don_kikhot/" target="_blank">сообщает</a> учреждение."Пятнадцатого октября в 19.00 (15.00 по московскому времени) НОВАТ проведет прямую онлайн-трансляцию самого жизнерадостного классического балета – "Дон Кихот" Людвига Минкуса", - говорится в сообщении.Главные партии в спектакле исполнят звезды мирового балета – прима-балерина Лондонского королевского балета Наталья Осипова и премьер Михайловского театра, заслуженный артист России Иван Васильев.Партию Эспады в спектакле исполнит Михаил Лифенцев, в партии Уличной танцовщицы – заслуженная артистка России Анна Одинцова, Повелительница Дриад – Ксения Белоусова. Дирижер – Карен Дургарян.Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте и соцсетях НОВАТа, сайте и социальных сетях телеканала "Культура", <a href="https://www.culture.ru/live" target="_blank">портале</a> "Культура.РФ" и сайте НГС. В театре РИА Новости уточнили, что зрители в зале также будут присутствовать.

https://ria.ru/20201005/udalenka-1578210345.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, балет, новости культуры, наталья осипова (балерина), новосибирский театр оперы и балета