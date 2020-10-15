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https://ria.ru/20201015/novat-1579935716.html
Новосибирский театр оперы и балета проведет трансляцию балета "Дон Кихот"
Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ) в четверг проведет прямую онлайн-трансляцию классического балета "Дон Кихот", сообщает... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T13:32
2020-10-15T13:32
культура
театр
балет
новости культуры
наталья осипова (балерина)
новосибирский театр оперы и балета
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<strong>НОВОСИБИРСК, 15 окт – РИА Новости.</strong> Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ) в четверг проведет прямую онлайн-трансляцию классического балета "Дон Кихот", <a href="https://novat.nsk.ru/news/events/natalya_osipova_i_ivan_vasilev_v_pryamoy_onlayn_translyatsii_baleta_don_kikhot/" target="_blank">сообщает</a> учреждение."Пятнадцатого октября в 19.00 (15.00 по московскому времени) НОВАТ проведет прямую онлайн-трансляцию самого жизнерадостного классического балета – "Дон Кихот" Людвига Минкуса", - говорится в сообщении.Главные партии в спектакле исполнят звезды мирового балета – прима-балерина Лондонского королевского балета Наталья Осипова и премьер Михайловского театра, заслуженный артист России Иван Васильев.Партию Эспады в спектакле исполнит Михаил Лифенцев, в партии Уличной танцовщицы – заслуженная артистка России Анна Одинцова, Повелительница Дриад – Ксения Белоусова. Дирижер – Карен Дургарян.Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте и соцсетях НОВАТа, сайте и социальных сетях телеканала "Культура", <a href="https://www.culture.ru/live" target="_blank">портале</a> "Культура.РФ" и сайте НГС. В театре РИА Новости уточнили, что зрители в зале также будут присутствовать.
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театр, балет, новости культуры, наталья осипова (балерина), новосибирский театр оперы и балета

Новосибирский театр оперы и балета проведет трансляцию балета "Дон Кихот"

13:32 15.10.2020
 
© РИА Новости / Валерий Титиевский / Перейти в фотобанкБалет Людвига Минкуса «Дон Кихот» в постановке Новосибирского государственного академического театра оперы и балета
Балет Людвига Минкуса «Дон Кихот» в постановке Новосибирского государственного академического театра оперы и балета - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Валерий Титиевский
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НОВОСИБИРСК, 15 окт – РИА Новости. Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ) в четверг проведет прямую онлайн-трансляцию классического балета "Дон Кихот", сообщает учреждение.
"Пятнадцатого октября в 19.00 (15.00 по московскому времени) НОВАТ проведет прямую онлайн-трансляцию самого жизнерадостного классического балета – "Дон Кихот" Людвига Минкуса", - говорится в сообщении.
Главные партии в спектакле исполнят звезды мирового балета – прима-балерина Лондонского королевского балета Наталья Осипова и премьер Михайловского театра, заслуженный артист России Иван Васильев.
Партию Эспады в спектакле исполнит Михаил Лифенцев, в партии Уличной танцовщицы – заслуженная артистка России Анна Одинцова, Повелительница Дриад – Ксения Белоусова. Дирижер – Карен Дургарян.
Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте и соцсетях НОВАТа, сайте и социальных сетях телеканала "Культура", портале "Культура.РФ" и сайте НГС. В театре РИА Новости уточнили, что зрители в зале также будут присутствовать.
Склад декораций - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 11:27Культура
НОВАТ из-за коронавируса отправил на удаленку артистов оперы и хора
 
КультураТеатрБалетНовости культурыНаталья Осипова (балерина)Новосибирский театр оперы и балета
 
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