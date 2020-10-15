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Эксперт рассказал, куда нельзя ставить включенный ноутбук
Заместитель директора Института информационных технологий Университета "Синергия" Антон Аверин в беседе с агентством "Прайм" рассказал, куда не следует ставить... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T03:19
2020-10-15T03:19
синергия
антон аверин
технологии
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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> Заместитель директора Института информационных технологий Университета "<u><a href="http://ria.ru/organization_Sinergija/" target="_blank">Синергия</a></u>" <u>Антон Аверин</u> в беседе с агентством "<a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201015/832164425.html" target="_blank">Прайм</a>" рассказал, куда не следует ставить включенный ноутбук.Как утверждает собеседник агентства, включенному устройству опасны мягкие поверхности: плед, подушка, одеяло. Он пояснил, что на них ноутбук может перегреться из-за частичного перекрытия вентиляционных отверстий.Также, предупреждает <a href="http://ria.ru/person_Anton_Averin/" target="_blank">Аверин</a>, не стоит ставить ноутбук на кухне, поскольку случайно пролитая вода может частично или полностью вывести из строя технику.
https://ria.ru/20201003/smartfon-1578137862.html
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РИА Новости
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синергия, антон аверин, технологии

Эксперт рассказал, куда нельзя ставить включенный ноутбук

03:19 15.10.2020
 
© Fotolia / Maksim KostenkoНоутбук
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© Fotolia / Maksim Kostenko
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Заместитель директора Института информационных технологий Университета "Синергия" Антон Аверин в беседе с агентством "Прайм" рассказал, куда не следует ставить включенный ноутбук.
Как утверждает собеседник агентства, включенному устройству опасны мягкие поверхности: плед, подушка, одеяло. Он пояснил, что на них ноутбук может перегреться из-за частичного перекрытия вентиляционных отверстий.
"Из-за перегрева устройство может отключиться или он даже может спровоцировать выход компонентов из строя. Также с мягких поверхностей в гаджет попадает пыль и прочий мусор, который забивается в вентиляционный кулер", — объясняет эксперт.
Также, предупреждает Аверин, не стоит ставить ноутбук на кухне, поскольку случайно пролитая вода может частично или полностью вывести из строя технику.
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СинергияАнтон АверинТехнологии
 
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