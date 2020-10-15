https://ria.ru/20201015/noutbuk-1579869078.html

Эксперт рассказал, куда нельзя ставить включенный ноутбук

Заместитель директора Института информационных технологий Университета "Синергия" Антон Аверин в беседе с агентством "Прайм" рассказал, куда не следует ставить... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T03:19

2020-10-15T03:19

2020-10-15T03:19

синергия

антон аверин

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/98857/06/988570641_0:578:4724:3235_1400x0_80_0_0_5e187286bd70c92612ba2b1abdd06648.jpg

<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> Заместитель директора Института информационных технологий Университета "<u><a href="http://ria.ru/organization_Sinergija/" target="_blank">Синергия</a></u>" <u>Антон Аверин</u> в беседе с агентством "<a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201015/832164425.html" target="_blank">Прайм</a>" рассказал, куда не следует ставить включенный ноутбук.Как утверждает собеседник агентства, включенному устройству опасны мягкие поверхности: плед, подушка, одеяло. Он пояснил, что на них ноутбук может перегреться из-за частичного перекрытия вентиляционных отверстий.Также, предупреждает <a href="http://ria.ru/person_Anton_Averin/" target="_blank">Аверин</a>, не стоит ставить ноутбук на кухне, поскольку случайно пролитая вода может частично или полностью вывести из строя технику.

https://ria.ru/20201003/smartfon-1578137862.html

3

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

синергия, антон аверин, технологии