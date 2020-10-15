https://ria.ru/20201015/niderlandy-1579929693.html

В Нидерландах прокомментировали решение России о консультациях по MH17

Нидерланды "глубоко сожалеют" о решении России больше не участвовать в трёхсторонних консультациях по крушению малайзийского Boeing на Украине в 2014 году,... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T13:04

2020-10-15T13:04

2020-10-15T13:41

стеф блок

александр грушко

дмитрий песков

mh17. расследование

нидерланды

в мире

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Netherlands/" target="_blank" data-auto="true">Нидерланды</a> "глубоко сожалеют" о решении России больше не участвовать в трёхсторонних консультациях по крушению малайзийского Boeing на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> в 2014 году, говорится в заявлении главы МИД страны <a href="http://ria.ru/person_Stef_Blok/" target="_blank" data-auto="true">Стефа Блока</a>."Российская Федерация сообщила нам, что в одностороннем порядке решила прекратить переговоры по рейсу MH17. Нидерланды глубоко сожалеют об этом решении России", - говорится в заявлении Блока.Он отметил, что особенно больно от этого решения родственникам жертв авиакатастрофы.Ранее в МИД РФ заявили, что Россия считает невозможным дальнейшее участие в трёхсторонних консультациях с <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралией</a> и Нидерландами по катастрофе Boeing, но готова взаимодействовать с голландскими компетентными органами.Как сообщал ранее замглавы МИД России <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Grushko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Грушко</a>, трехсторонний канал России, Нидерландов и Австралии по авиакатастрофе MH17 продолжал функционировать в закрытом режиме.Малайзийский Boeing, летевший из <a href="http://ria.ru/location_Amsterdam/" target="_blank" data-auto="true">Амстердама</a> в <a href="http://ria.ru/location_Kuala_Lumpur/" target="_blank" data-auto="true">Куала-Лумпур</a> рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из <a href="http://ria.ru/location_Kursk/" target="_blank" data-auto="true">Курска</a>.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Vinnichenko/" target="_blank" data-auto="true">Николай Винниченко</a>, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

https://ria.ru/20201015/mh17-1579922618.html

https://ria.ru/20201015/konsultatsii-1579917164.html

https://ria.ru/20201015/mh17-1579919185.html

Василий Кнутт Когда под ногами земля горит, не до консультаций. 369

Калинка Малинкова Просто потерпевшие слишком много заломили, требуя компенсации. А у нас денег таких нет — выгоднее в несознанку уйти окончательно. 349

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нидерланды

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стеф блок, александр грушко, дмитрий песков, mh17. расследование, нидерланды, в мире