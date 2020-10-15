https://ria.ru/20201015/neft-1579993516.html

Кудрин заявил о риске нового длительного падения нефтяных цен

Нынешнее обрушение нефтяных цен на мировом рынке будет кратковременным, в ближайшее время ее стоимость вернется к 40 долларам за баррель и еще довольно долго... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T18:02

2020-10-15T18:02

2020-10-15T18:02

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

цены на нефть

алексей кудрин

госдума рф

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575032968_0:309:3091:2048_1400x0_80_0_0_a1d705e0f000a88bafe820458b7d56b2.jpg

<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Нынешнее обрушение нефтяных цен на мировом рынке будет кратковременным, в ближайшее время ее стоимость вернется к 40 долларам за баррель и еще довольно долго продержится на этом уровне, однако за пределами 10 лет рынок нефти будет ждать новый период длительного падения, прогнозирует глава Счетной палаты России <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kudrin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кудрин</a>."На ближайшие три-четыре года, может даже пять, мы не ожидаем, что цены (на нефть – ред.) могут удержаться на 25 или 30 долларах (за баррель). Поэтому это, скорее, сценарий для крайнего случая. Скорее всего, цены сохранятся около 40 долларов за баррель или выше. В этом смысле, я и считаю, что (бюджетная – ред.) политика может быть более мягкой, даже в условиях антикризисных мер можно больше расходовать", - сказал Кудрин, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам."В то время как, действительно, за рубежом десяти лет в будущем мы должны оценивать еще большие риски, то есть когда-то цена ниже 40 долларов или даже 30 может стать естественной", - заявил он. Кудрин объяснил, что это произойдет из-за структурных сдвигов в энергопотреблении, из-за появления других альтернативных источников энергии и принимаемых в разных странах программ диверсификации энергопотребления."Здесь на протяжении десяти лет и дальше могут быть существенные структурные изменения, которые могут снизить совершенно потребление и сделать низкими цены на нефть. Нефть может быть востребована, просто другие цены будут, и мы не будем получать того рентного дохода, который мы сейчас получаем", - уточнил он."Поэтому в среднесрочной перспективе у нас есть возможности поддержать государственные расходы на более высоком уровне, в более долгосрочной – конечно, нам нужна диверсификация экономики и рост ненефтяного сектора с точки зрения развития и экспорта", - подчеркнул Кудрин.

https://ria.ru/20201012/neft-1579404557.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, алексей кудрин, госдума рф, экономика