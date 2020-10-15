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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201015/neft-1579993516.html
Кудрин заявил о риске нового длительного падения нефтяных цен
Нынешнее обрушение нефтяных цен на мировом рынке будет кратковременным, в ближайшее время ее стоимость вернется к 40 долларам за баррель и еще довольно долго... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T18:02
2020-10-15T18:02
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
алексей кудрин
госдума рф
экономика
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Нынешнее обрушение нефтяных цен на мировом рынке будет кратковременным, в ближайшее время ее стоимость вернется к 40 долларам за баррель и еще довольно долго продержится на этом уровне, однако за пределами 10 лет рынок нефти будет ждать новый период длительного падения, прогнозирует глава Счетной палаты России <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kudrin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кудрин</a>."На ближайшие три-четыре года, может даже пять, мы не ожидаем, что цены (на нефть – ред.) могут удержаться на 25 или 30 долларах (за баррель). Поэтому это, скорее, сценарий для крайнего случая. Скорее всего, цены сохранятся около 40 долларов за баррель или выше. В этом смысле, я и считаю, что (бюджетная – ред.) политика может быть более мягкой, даже в условиях антикризисных мер можно больше расходовать", - сказал Кудрин, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам."В то время как, действительно, за рубежом десяти лет в будущем мы должны оценивать еще большие риски, то есть когда-то цена ниже 40 долларов или даже 30 может стать естественной", - заявил он. Кудрин объяснил, что это произойдет из-за структурных сдвигов в энергопотреблении, из-за появления других альтернативных источников энергии и принимаемых в разных странах программ диверсификации энергопотребления."Здесь на протяжении десяти лет и дальше могут быть существенные структурные изменения, которые могут снизить совершенно потребление и сделать низкими цены на нефть. Нефть может быть востребована, просто другие цены будут, и мы не будем получать того рентного дохода, который мы сейчас получаем", - уточнил он."Поэтому в среднесрочной перспективе у нас есть возможности поддержать государственные расходы на более высоком уровне, в более долгосрочной – конечно, нам нужна диверсификация экономики и рост ненефтяного сектора с точки зрения развития и экспорта", - подчеркнул Кудрин.
https://ria.ru/20201012/neft-1579404557.html
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цены на нефть, алексей кудрин, госдума рф, экономика

Кудрин заявил о риске нового длительного падения нефтяных цен

18:02 15.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная качалка в Республике Татарстан
Нефтяная качалка в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Нынешнее обрушение нефтяных цен на мировом рынке будет кратковременным, в ближайшее время ее стоимость вернется к 40 долларам за баррель и еще довольно долго продержится на этом уровне, однако за пределами 10 лет рынок нефти будет ждать новый период длительного падения, прогнозирует глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.
"На ближайшие три-четыре года, может даже пять, мы не ожидаем, что цены (на нефть – ред.) могут удержаться на 25 или 30 долларах (за баррель). Поэтому это, скорее, сценарий для крайнего случая. Скорее всего, цены сохранятся около 40 долларов за баррель или выше. В этом смысле, я и считаю, что (бюджетная – ред.) политика может быть более мягкой, даже в условиях антикризисных мер можно больше расходовать", - сказал Кудрин, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Нефтяные станки-качалки компании Татнефть - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 14:12Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Цены на нефть марки WTI упали ниже 40 долларов за баррель
"В то время как, действительно, за рубежом десяти лет в будущем мы должны оценивать еще большие риски, то есть когда-то цена ниже 40 долларов или даже 30 может стать естественной", - заявил он. Кудрин объяснил, что это произойдет из-за структурных сдвигов в энергопотреблении, из-за появления других альтернативных источников энергии и принимаемых в разных странах программ диверсификации энергопотребления.
"Здесь на протяжении десяти лет и дальше могут быть существенные структурные изменения, которые могут снизить совершенно потребление и сделать низкими цены на нефть. Нефть может быть востребована, просто другие цены будут, и мы не будем получать того рентного дохода, который мы сейчас получаем", - уточнил он.
"Поэтому в среднесрочной перспективе у нас есть возможности поддержать государственные расходы на более высоком уровне, в более долгосрочной – конечно, нам нужна диверсификация экономики и рост ненефтяного сектора с точки зрения развития и экспорта", - подчеркнул Кудрин.
 
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьАлексей КудринГосдума РФЭкономика
 
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