https://ria.ru/20201015/nds-1579905372.html

В Совфеде оценили идею нулевой ставки НДС

Любые экономические инициативы требуют серьезного просчета с профильными ведомствами, чтобы было понятно, сможет ли этот механизм работать реально, сказал РИА... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T11:26

2020-10-15T11:26

2020-10-15T11:26

василий власов

константин долгов

денис мантуров

госдума рф

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Любые экономические инициативы требуют серьезного просчета с профильными ведомствами, чтобы было понятно, сможет ли этот механизм работать реально, сказал РИА Новости в четверг замглавы экономического комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_3d153c5cb0d54258a017a457fd437a8d/" target="_blank" data-auto="true">Константин Долгов</a>, комментируя идею нулевой ставки НДС на продукты.Ранее депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Vlasov/" target="_blank" data-auto="true">Василий Власов</a> предложил сделать нулевую ставку НДС на продукты, заказываемые дистанционным способом в период ограничений из-за коронавируса, сообщает <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a>. Свое предложение Власов направил на имя главы <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторга</a> <a href="http://ria.ru/person_Manturov_Denis/" target="_blank" data-auto="true">Дениса Мантурова</a>."Любое предложение экономического характера, его оптимальный, практический путь – предварительное обсуждение с правительством", - отметил Долгов.Он также подчеркнул, что ранее законодатели обсуждали много инициатив, направленных на облегчение финансового положения бизнеса и граждан, которые вошли в антикризисный план.Долгов сообщил, что в бюджете 2021 года заложены меры социальной поддержки граждан, и сенаторы настаивают на том, чтобы "все социальные обязательства государства перед россиянами были выполнены".Парламентарий также напомнил о заявлении Минпромторга о том, что, несмотря на ограничения в связи с пандемией коронавируса, торговые точки закрываться не будут, и "дистанционная торговля не будет безальтернативной".

https://ria.ru/20200710/1574191433.html

https://ria.ru/20200625/1573462783.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий власов, константин долгов, денис мантуров, госдума рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика