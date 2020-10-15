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В Совфеде оценили идею нулевой ставки НДС
Любые экономические инициативы требуют серьезного просчета с профильными ведомствами, чтобы было понятно, сможет ли этот механизм работать реально, сказал РИА... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T11:26
2020-10-15T11:26
василий власов
константин долгов
денис мантуров
госдума рф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Любые экономические инициативы требуют серьезного просчета с профильными ведомствами, чтобы было понятно, сможет ли этот механизм работать реально, сказал РИА Новости в четверг замглавы экономического комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_3d153c5cb0d54258a017a457fd437a8d/" target="_blank" data-auto="true">Константин Долгов</a>, комментируя идею нулевой ставки НДС на продукты.Ранее депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Vlasov/" target="_blank" data-auto="true">Василий Власов</a> предложил сделать нулевую ставку НДС на продукты, заказываемые дистанционным способом в период ограничений из-за коронавируса, сообщает <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a>. Свое предложение Власов направил на имя главы <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторга</a> <a href="http://ria.ru/person_Manturov_Denis/" target="_blank" data-auto="true">Дениса Мантурова</a>."Любое предложение экономического характера, его оптимальный, практический путь – предварительное обсуждение с правительством", - отметил Долгов.Он также подчеркнул, что ранее законодатели обсуждали много инициатив, направленных на облегчение финансового положения бизнеса и граждан, которые вошли в антикризисный план.Долгов сообщил, что в бюджете 2021 года заложены меры социальной поддержки граждан, и сенаторы настаивают на том, чтобы "все социальные обязательства государства перед россиянами были выполнены".Парламентарий также напомнил о заявлении Минпромторга о том, что, несмотря на ограничения в связи с пандемией коронавируса, торговые точки закрываться не будут, и "дистанционная торговля не будет безальтернативной".
https://ria.ru/20200710/1574191433.html
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василий власов, константин долгов, денис мантуров, госдума рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика

В Совфеде оценили идею нулевой ставки НДС

11:26 15.10.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Любые экономические инициативы требуют серьезного просчета с профильными ведомствами, чтобы было понятно, сможет ли этот механизм работать реально, сказал РИА Новости в четверг замглавы экономического комитета Совфеда Константин Долгов, комментируя идею нулевой ставки НДС на продукты.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил сделать нулевую ставку НДС на продукты, заказываемые дистанционным способом в период ограничений из-за коронавируса, сообщает RT. Свое предложение Власов направил на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.
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"Любое предложение экономического характера, его оптимальный, практический путь – предварительное обсуждение с правительством", - отметил Долгов.
Он также подчеркнул, что ранее законодатели обсуждали много инициатив, направленных на облегчение финансового положения бизнеса и граждан, которые вошли в антикризисный план.
Долгов сообщил, что в бюджете 2021 года заложены меры социальной поддержки граждан, и сенаторы настаивают на том, чтобы "все социальные обязательства государства перед россиянами были выполнены".
Парламентарий также напомнил о заявлении Минпромторга о том, что, несмотря на ограничения в связи с пандемией коронавируса, торговые точки закрываться не будут, и "дистанционная торговля не будет безальтернативной".
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Василий ВласовКонстантин ДолговДенис МантуровГосдума РФМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
 
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