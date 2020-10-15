https://ria.ru/20201015/napoleon-1579897558.html

СМИ: Хоакин Феникс сыграет Наполеона в фильме Ридли Скотта

СМИ узнали, что Хоакин Феникс сыграет французского императора Наполеона Бонапарта в новом фильме Ридли Скотта "Kitbag". Название фильма происходит от поговорки: РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T12:53

2020-10-15T12:53

2020-10-15T12:53

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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> СМИ узнали, что Хоакин Феникс сыграет французского императора Наполеона Бонапарта в новом фильме Ридли Скотта "Kitbag". Название фильма происходит от поговорки: "Каждый солдат носит в своем ранце маршальский жезл", <a href="https://deadline.com/2020/10/ridley-scott-joaquin-phoenix-napoleon-epic-kitbag-wraps-the-last-duel-today-1234597342/" target="_blank">сообщает</a> Deadline. По информации издания, в фильме расскажут о жизни Наполеона, его стремлении к власти, а также непростых отношениях с женой и единственной настоящей любовью Жозефиной. В Deadline уточняют, к кинопроизводству Ридли Скотт приступит после того, как снимет драму о модном доме "Гуччи" с Леди Гагой в роли Патриции Реджиани — бывшей жены креативного директора бренда Маурицио Гуччи. Съемки этого фильма он собирается начать в марте следующего года в Италии.Сейчас режиссер завершает работу над исторической драмой "Последняя дуэль" с Мэттом Дэймоном, Адамом Драйвером, Джоди Комер и Беном Аффлеком в главных ролях. Выход картины состоится в начале 2021 года.

https://ria.ru/20201006/eastwood-1578219336.html

италия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, ридли скотт, мэттью дэймон, хоакин феникс, наполеон бонапарт, италия