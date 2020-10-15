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Новости СУЭК
https://ria.ru/20201015/nagrady-1579976526.html
Руководители СУЭК удостоены наград за вклад в акцию #МыВместе
сообщает пресс-служба СУЭК. РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T16:55
2020-10-15T16:55
новости суэк
андрей мельниченко
сибирская угольная энергетическая компания
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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> Руководители <a href="http://ria.ru/organization_Sibirskaja_ugolnaja_ehnergeticheskaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Сибирской угольной энергетической компании</a> удостоены наград за вклад в акцию #МыВместе"<strong>, </strong>сообщает пресс-служба СУЭК."СУЭК <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Melnichenko/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Мельниченко</a> одной из первых среди крупных компаний приступила к реализации масштабной комплексной программы, направленной на противодействие распространению коронавирусной инфекции, укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, помощь медицинскому персоналу и поддержку граждан из группы риска. В регионах присутствия Компания приобретает высокотехнологичное медицинское оборудование, обеспечивает поставки средств индивидуальной защиты для медиков, помогает в решении оперативных вопросов функционирования госпиталей для больных с COVID-19, организует доставку продуктов питания пенсионерам и семьям с детьми, оплачивает страхование жизни врачей и водителей отделений скорой помощи", — говорится в пресс-релизе.По словам заместителя генерального директора "СУЭК", президент Фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Grigorev/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Григорьева</a>, в компании даже не предполагали, что на территориях присутствия СУЭК добровольческое движение примет такой массовый характер. Волонтеры СУЭК получили около полутысячи благодарностей от медиков, жителей регионов, муниципальных руководителей, глав регионов.
https://ria.ru/20201009/volontery-1579041884.html
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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андрей мельниченко, сибирская угольная энергетическая компания

Руководители СУЭК удостоены наград за вклад в акцию #МыВместе

16:55 15.10.2020
 
© Фото : предоставлено пресс-службой СУЭКОсновной бенефициар СУЭК Андрей Мельниченко
Основной бенефициар СУЭК Андрей Мельниченко - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой СУЭК
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Руководители Сибирской угольной энергетической компании удостоены наград за вклад в акцию #МыВместе", сообщает пресс-служба СУЭК.
"СУЭК Андрея Мельниченко одной из первых среди крупных компаний приступила к реализации масштабной комплексной программы, направленной на противодействие распространению коронавирусной инфекции, укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, помощь медицинскому персоналу и поддержку граждан из группы риска. В регионах присутствия Компания приобретает высокотехнологичное медицинское оборудование, обеспечивает поставки средств индивидуальной защиты для медиков, помогает в решении оперативных вопросов функционирования госпиталей для больных с COVID-19, организует доставку продуктов питания пенсионерам и семьям с детьми, оплачивает страхование жизни врачей и водителей отделений скорой помощи", — говорится в пресс-релизе.
По словам заместителя генерального директора "СУЭК", президент Фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ" Сергея Григорьева, в компании даже не предполагали, что на территориях присутствия СУЭК добровольческое движение примет такой массовый характер.
Волонтеры СУЭК получили около полутысячи благодарностей от медиков, жителей регионов, муниципальных руководителей, глав регионов.
Волонтеры компании СУЭК, награжденные памятными медалями за бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
9 октября, 15:13Новости СУЭК
Пятеро волонтеров СУЭК удостоены памятных медалей
 
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Новости СУЭКАндрей МельниченкоСибирская угольная энергетическая компания
 
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