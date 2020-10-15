Руководители СУЭК удостоены наград за вклад в акцию #МыВместе
© Фото : предоставлено пресс-службой СУЭКОсновной бенефициар СУЭК Андрей Мельниченко
© Фото : предоставлено пресс-службой СУЭК
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Руководители Сибирской угольной энергетической компании удостоены наград за вклад в акцию #МыВместе", сообщает пресс-служба СУЭК.
"СУЭК Андрея Мельниченко одной из первых среди крупных компаний приступила к реализации масштабной комплексной программы, направленной на противодействие распространению коронавирусной инфекции, укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, помощь медицинскому персоналу и поддержку граждан из группы риска. В регионах присутствия Компания приобретает высокотехнологичное медицинское оборудование, обеспечивает поставки средств индивидуальной защиты для медиков, помогает в решении оперативных вопросов функционирования госпиталей для больных с COVID-19, организует доставку продуктов питания пенсионерам и семьям с детьми, оплачивает страхование жизни врачей и водителей отделений скорой помощи", — говорится в пресс-релизе.
По словам заместителя генерального директора "СУЭК", президент Фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ" Сергея Григорьева, в компании даже не предполагали, что на территориях присутствия СУЭК добровольческое движение примет такой массовый характер.
Волонтеры СУЭК получили около полутысячи благодарностей от медиков, жителей регионов, муниципальных руководителей, глав регионов.
9 октября, 15:13Новости СУЭКПятеро волонтеров СУЭК удостоены памятных медалей