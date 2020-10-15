https://ria.ru/20201015/nagrady-1579976526.html

Руководители СУЭК удостоены наград за вклад в акцию #МыВместе

сообщает пресс-служба СУЭК. РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T16:55

2020-10-15T16:55

2020-10-15T16:55

новости суэк

андрей мельниченко

сибирская угольная энергетическая компания

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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> Руководители <a href="http://ria.ru/organization_Sibirskaja_ugolnaja_ehnergeticheskaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Сибирской угольной энергетической компании</a> удостоены наград за вклад в акцию #МыВместе"<strong>, </strong>сообщает пресс-служба СУЭК."СУЭК <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Melnichenko/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Мельниченко</a> одной из первых среди крупных компаний приступила к реализации масштабной комплексной программы, направленной на противодействие распространению коронавирусной инфекции, укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, помощь медицинскому персоналу и поддержку граждан из группы риска. В регионах присутствия Компания приобретает высокотехнологичное медицинское оборудование, обеспечивает поставки средств индивидуальной защиты для медиков, помогает в решении оперативных вопросов функционирования госпиталей для больных с COVID-19, организует доставку продуктов питания пенсионерам и семьям с детьми, оплачивает страхование жизни врачей и водителей отделений скорой помощи", — говорится в пресс-релизе.По словам заместителя генерального директора "СУЭК", президент Фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Grigorev/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Григорьева</a>, в компании даже не предполагали, что на территориях присутствия СУЭК добровольческое движение примет такой массовый характер. Волонтеры СУЭК получили около полутысячи благодарностей от медиков, жителей регионов, муниципальных руководителей, глав регионов.

https://ria.ru/20201009/volontery-1579041884.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей мельниченко, сибирская угольная энергетическая компания