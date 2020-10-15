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https://ria.ru/20201015/murashko-1579933257.html
Мурашко опроверг сообщения о реформе ОМС
Никакой реформы ОМС в России не идет, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T13:20
2020-10-15T13:20
михаил мурашко
российский союз промышленников и предпринимателей
общество
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Никакой реформы ОМС в России не идет, заявил министр здравоохранения РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."Никакой реформы ОМС нету, это какое-то, что называется, преувеличенное поле информационное раздутое", - сообщил Мурашко на съезде <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_sojuz_promyshlennikov_i_predprinimatelejj/" target="_blank" data-auto="true">РСПП</a>.Сейчас, как уточнил министр, идет работа над двумя ключевыми моментами: создание отдельного блока финансирования федеральных госучреждений в рамках фактически формирования четырехуровневой системы, а также блок, касающийся страховых компаний.Запрос сегодня из медицинской и пациенткой среды о совершенствовании страховой деятельности компаний, как уточнил Мурашко, очень высок."Не видим здесь никаких регуляционных изменений. Абсолютно просто приведение того, что и существовало, в рамках законодательства в соответствие", - добавил министр.
https://ria.ru/20200923/oms-1577640302.html
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михаил мурашко, российский союз промышленников и предпринимателей, общество

Мурашко опроверг сообщения о реформе ОМС

13:20 15.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Никакой реформы ОМС в России не идет, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Никакой реформы ОМС нету, это какое-то, что называется, преувеличенное поле информационное раздутое", - сообщил Мурашко на съезде РСПП.
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Сейчас, как уточнил министр, идет работа над двумя ключевыми моментами: создание отдельного блока финансирования федеральных госучреждений в рамках фактически формирования четырехуровневой системы, а также блок, касающийся страховых компаний.
"Они переживают, что финансовые средства, которые идут на финансирование федеральных учреждений, не идут через страховые компании. Так они и раньше не шли. Они шли через территориальные фонды в рамках межтерриториальных расчетов. И никогда страховые компании участия не принимали", - отметил глава Минздрава.
Запрос сегодня из медицинской и пациенткой среды о совершенствовании страховой деятельности компаний, как уточнил Мурашко, очень высок.
"Не видим здесь никаких регуляционных изменений. Абсолютно просто приведение того, что и существовало, в рамках законодательства в соответствие", - добавил министр.
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Михаил МурашкоРоссийский союз промышленников и предпринимателейОбщество
 
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