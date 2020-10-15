Мурашко опроверг сообщения о реформе ОМС
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Никакой реформы ОМС в России не идет, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Никакой реформы ОМС нету, это какое-то, что называется, преувеличенное поле информационное раздутое", - сообщил Мурашко на съезде РСПП.
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Сейчас, как уточнил министр, идет работа над двумя ключевыми моментами: создание отдельного блока финансирования федеральных госучреждений в рамках фактически формирования четырехуровневой системы, а также блок, касающийся страховых компаний.
"Они переживают, что финансовые средства, которые идут на финансирование федеральных учреждений, не идут через страховые компании. Так они и раньше не шли. Они шли через территориальные фонды в рамках межтерриториальных расчетов. И никогда страховые компании участия не принимали", - отметил глава Минздрава.
Запрос сегодня из медицинской и пациенткой среды о совершенствовании страховой деятельности компаний, как уточнил Мурашко, очень высок.
"Не видим здесь никаких регуляционных изменений. Абсолютно просто приведение того, что и существовало, в рамках законодательства в соответствие", - добавил министр.