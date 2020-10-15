https://ria.ru/20201015/murashko-1579933257.html

Мурашко опроверг сообщения о реформе ОМС

Никакой реформы ОМС в России не идет, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T13:20

2020-10-15T13:20

2020-10-15T13:20

михаил мурашко

российский союз промышленников и предпринимателей

общество

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Никакой реформы ОМС в России не идет, заявил министр здравоохранения РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."Никакой реформы ОМС нету, это какое-то, что называется, преувеличенное поле информационное раздутое", - сообщил Мурашко на съезде <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_sojuz_promyshlennikov_i_predprinimatelejj/" target="_blank" data-auto="true">РСПП</a>.Сейчас, как уточнил министр, идет работа над двумя ключевыми моментами: создание отдельного блока финансирования федеральных госучреждений в рамках фактически формирования четырехуровневой системы, а также блок, касающийся страховых компаний.Запрос сегодня из медицинской и пациенткой среды о совершенствовании страховой деятельности компаний, как уточнил Мурашко, очень высок."Не видим здесь никаких регуляционных изменений. Абсолютно просто приведение того, что и существовало, в рамках законодательства в соответствие", - добавил министр.

https://ria.ru/20200923/oms-1577640302.html

https://ria.ru/20201014/vyplaty-1579706262.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мурашко, российский союз промышленников и предпринимателей, общество