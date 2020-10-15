https://ria.ru/20201015/moshenniki-1579873759.html

Банки предупредили россиян о распространенных способах мошенничества

Мошенники побуждают клиентов банков самостоятельно снимать средства в отделении или банкомате и после этого переводить деньги на счет злоумышленников, сообщили... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T05:09

2020-10-15T05:09

2020-10-15T09:08

россия

банки

ренессанс кредит

росбанк

сбербанк россии

сергей афанасьев

москва

экономика

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<strong>МОСКВА, 15 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Мошенники побуждают клиентов банков самостоятельно снимать средства в отделении или банкомате и после этого переводить деньги на счет злоумышленников, сообщили РИА Новости в кредитных организациях.При выдаче средств в кассе мошенники ориентируют клиента на перевод через сторонние организации и тем самым полностью выводят его из-под контроля банка, пояснил он. Вице-президент, директор по безопасности Почта-банка Станислав Павлунин отметил, что эта одна из последних схем злоумышленников, которая является разновидностью самого распространенного способа мошенничества — социальной инженерии.С использованием методов социнженерии проводится подавляющее большинство мошеннических операций, пояснил директор департамента информационной безопасности банка "Открытие" Илья Сулоев. Это подтвердили и в <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанке</a>, который с начала 2020 года зафиксировал почти 2,9 миллиона обращений клиентов о попытках обмана. В сравнении с 2019-м число таких обращений увеличилось более чем в два раза.Самым популярным способом воздействия на потенциальных жертв по-прежнему остаются обзвоны. Мошенники могут представляться сотрудниками службы безопасности банка или сотрудниками государственных органов, указали в ОТП Банке. В этом году увеличилось число попыток телефонного мошенничества в целом по рынку, подтвердил управляющий директор Абсолют-банка Олег Кусеров."Рост подобных атак связан, на наш взгляд, как с увеличением количества мошеннических кол-центров, так и с крупными утечками данных в 2020 году из разных предприятий, в том числе и из интернет-магазинов", — отметил директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов.В МКБ добавили, что чаще всего целью атак были пожилые люди и их средства на депозитах. В Сбербанке интерес мошенников к вкладам объяснили тем, что в случае успешной атаки сумма хищения с депозита, как правило, в разы больше, чем со счета.Исполнительный директор, начальник управления статистического анализа банка "Ренессанс Кредит" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Afanasev/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Афанасьев</a> отметил также, что еще одним распространенным видом мошенничества с банковскими картами, кроме социальной инженерии, является фишинг — кража денег через мошеннические сайты-двойники.

https://ria.ru/20201014/moshenniki-1579686038.html

https://ria.ru/20201011/moshennichestvo-1579241327.html

Алексей Степанов Почему нет задержаний этих мошенников? 10

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россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, банки, ренессанс кредит, росбанк, сбербанк россии, сергей афанасьев, москва, экономика