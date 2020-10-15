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В МИД рассказали о состоянии освобожденных в Гвинее российских моряков
Освобожденные из пиратского плена в Экваториальной Гвинее российские моряки вылетят в Россию сегодня-завтра, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T16:26
2020-10-15T16:26
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
экваториальная гвинея
в мире
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Освобожденные из пиратского плена в <a href="http://ria.ru/location_Equatorial_Guinea/" target="_blank" data-auto="true">Экваториальной Гвинее</a> российские моряки вылетят в Россию сегодня-завтра, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.Ранее, 6 октября, российская дипмиссия сообщила об освобождении трёх захваченных пиратами с торговых судов Rio Mitong и Djibloho в мае российских моряков А. Перфильева, В. Нечая и В. Сечина."По последним данным, моряки находятся в <a href="http://ria.ru/location_Malabo/" target="_blank" data-auto="true">Малабо</a> и сегодня или завтра должны вылететь на родину. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное", - сказала Захарова на брифинге в четверг.По ее словам, освобождение моряков стало возможным благодаря слаженным действиям официальных и частных лиц."Пользуясь случаем, разрешите мне еще раз обратить внимание наших сограждан, работающих по найму на иностранных судах, на то, что мореходство в Гвинейском заливе сопряжено с высокими рисками. Они связаны с прямой угрозой для жизни и здоровья членов экипажа", - отметила Захарова.Пираты 9 мая атаковали судно Djibloho в порту Луба и судно Rio Mitong в марине порта Малабо в Экваториальной Гвинее, в результате нападения были похищены трое россиян, еще двое граждан РФ были ранены. В сентябре пираты угрожали убить захваченных моряков, если не будет предоставлен выкуп. Тогда компания-судовладелец проводила переговоры с пиратами.
https://ria.ru/20200909/pokhischenie-1576993680.html
экваториальная гвинея
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мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), экваториальная гвинея, в мире

В МИД рассказали о состоянии освобожденных в Гвинее российских моряков

16:26 15.10.2020
 
© Фото : предоставлено "Централ Партнершип"Противолодочный корабль "Маршал Шапошников"
Противолодочный корабль Маршал Шапошников - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© Фото : предоставлено "Централ Партнершип"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Освобожденные из пиратского плена в Экваториальной Гвинее российские моряки вылетят в Россию сегодня-завтра, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее, 6 октября, российская дипмиссия сообщила об освобождении трёх захваченных пиратами с торговых судов Rio Mitong и Djibloho в мае российских моряков А. Перфильева, В. Нечая и В. Сечина.
"По последним данным, моряки находятся в Малабо и сегодня или завтра должны вылететь на родину. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
По ее словам, освобождение моряков стало возможным благодаря слаженным действиям официальных и частных лиц.
Пират - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
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"Пользуясь случаем, разрешите мне еще раз обратить внимание наших сограждан, работающих по найму на иностранных судах, на то, что мореходство в Гвинейском заливе сопряжено с высокими рисками. Они связаны с прямой угрозой для жизни и здоровья членов экипажа", - отметила Захарова.
Пираты 9 мая атаковали судно Djibloho в порту Луба и судно Rio Mitong в марине порта Малабо в Экваториальной Гвинее, в результате нападения были похищены трое россиян, еще двое граждан РФ были ранены. В сентябре пираты угрожали убить захваченных моряков, если не будет предоставлен выкуп. Тогда компания-судовладелец проводила переговоры с пиратами.
 
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Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Экваториальная ГвинеяВ мире
 
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