https://ria.ru/20201015/moryaki-1579965951.html

В МИД рассказали о состоянии освобожденных в Гвинее российских моряков

Освобожденные из пиратского плена в Экваториальной Гвинее российские моряки вылетят в Россию сегодня-завтра, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T16:26

2020-10-15T16:26

2020-10-15T16:26

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

экваториальная гвинея

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/67682/35/676823524_0:0:740:417_1400x0_80_0_0_3b9cb1fe1b815ac15bd7c1e651261085.jpg

<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Освобожденные из пиратского плена в <a href="http://ria.ru/location_Equatorial_Guinea/" target="_blank" data-auto="true">Экваториальной Гвинее</a> российские моряки вылетят в Россию сегодня-завтра, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.Ранее, 6 октября, российская дипмиссия сообщила об освобождении трёх захваченных пиратами с торговых судов Rio Mitong и Djibloho в мае российских моряков А. Перфильева, В. Нечая и В. Сечина."По последним данным, моряки находятся в <a href="http://ria.ru/location_Malabo/" target="_blank" data-auto="true">Малабо</a> и сегодня или завтра должны вылететь на родину. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное", - сказала Захарова на брифинге в четверг.По ее словам, освобождение моряков стало возможным благодаря слаженным действиям официальных и частных лиц."Пользуясь случаем, разрешите мне еще раз обратить внимание наших сограждан, работающих по найму на иностранных судах, на то, что мореходство в Гвинейском заливе сопряжено с высокими рисками. Они связаны с прямой угрозой для жизни и здоровья членов экипажа", - отметила Захарова.Пираты 9 мая атаковали судно Djibloho в порту Луба и судно Rio Mitong в марине порта Малабо в Экваториальной Гвинее, в результате нападения были похищены трое россиян, еще двое граждан РФ были ранены. В сентябре пираты угрожали убить захваченных моряков, если не будет предоставлен выкуп. Тогда компания-судовладелец проводила переговоры с пиратами.

https://ria.ru/20200909/pokhischenie-1576993680.html

экваториальная гвинея

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), экваториальная гвинея, в мире