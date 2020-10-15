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РИА Наука
https://ria.ru/20201015/mks-1579976642.html
"Щель в космос" на МКС обклеят кусочками поролона и пленкой
Экипаж Международной космической станции (МКС) обнаружил "щель в космос" в возможном месте утечки воздуха в российском модуле "Звезда", следует из переговоров... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T16:55
2020-10-15T17:49
риа наука
кэтлин рубинс
земля
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
наса
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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА</strong> <strong>Новости</strong>. Экипаж <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> (МКС) обнаружил "щель в космос" в возможном месте утечки воздуха в российском модуле "Звезда", следует из переговоров астронавтов с <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землей</a>, которые транслирует <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>.Ранее космонавт <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> сообщил, что нашел это место с помощью пакетика чая. Оно находится в промежуточной камере модуля в районе аппаратуры широкополосной системы связи.Позже специалист сообщил другому члену экипажа Ивану Вагнеру, что на борт МКС отправили план обклейки "щели". Космонавтам предложили использовать пленку и кусочки поролона, чтобы образовался пузырь, который схлопнется, если воздух начнет выходить.Небольшую утечку воздуха на МКС зафиксировали в сентябре 2019-го. В августе — сентябре 2020 года, после того как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда".Скорость падения давления на МКС составляет миллиметр ртутного столба за восемь часов, однако, как сообщили РИА Новости в "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмосе</a>", это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме.Как рассказал экипажу руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, утечка воздуха "безумно малая", она "то есть, то нет", а предположительное отверстие или трещину размером 0,6-0,8 миллиметра можно и не найти.По мнению исполнительного директора по пилотируемым программам "Роскосмоса" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Krikalev/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Крикалева</a>, на станцию придется доставлять дополнительные объемы воздуха, если экипажу не удастся длительное время устранить утечку.Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ryzhikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рыжиков</a> и <a href="http://ria.ru/person_sergey-kud-sverchkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кудь-Сверчков</a>, а также астронавты НАСА <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a> и <a href="http://ria.ru/person_Kehtlin_Rubins/" target="_blank" data-auto="true">Кэтлин Рубинс</a>.
https://ria.ru/20201011/mks-1579266192.html
https://ria.ru/20201013/alkogol-1579506214.html
Изолента решает все!!!
169
Странно что за столько лет существования пилотируемой космонавтики так и не придумали быстрозатвердевающую высокоадгезивную замазку, как раз для таких случаев. Там и нужно её всего чуть.
159
15
земля
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кэтлин рубинс, земля, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса

"Щель в космос" на МКС обклеят кусочками поролона и пленкой

16:55 15.10.2020 (обновлено: 17:49 15.10.2020)
 
© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© Фото : NASA/Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Экипаж Международной космической станции (МКС) обнаружил "щель в космос" в возможном месте утечки воздуха в российском модуле "Звезда", следует из переговоров астронавтов с Землей, которые транслирует НАСА.
Ранее космонавт Анатолий Иванишин сообщил, что нашел это место с помощью пакетика чая. Оно находится в промежуточной камере модуля в районе аппаратуры широкополосной системы связи.

"Вы можете видеть на фотографиях скопление чаинок вдоль царапины", — сказал Иванишин специалисту подмосковного центра управления полетами.

Позже специалист сообщил другому члену экипажа Ивану Вагнеру, что на борт МКС отправили план обклейки "щели". Космонавтам предложили использовать пленку и кусочки поролона, чтобы образовался пузырь, который схлопнется, если воздух начнет выходить.
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Небольшую утечку воздуха на МКС зафиксировали в сентябре 2019-го. В августе — сентябре 2020 года, после того как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда".
Скорость падения давления на МКС составляет миллиметр ртутного столба за восемь часов, однако, как сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме.
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Как рассказал экипажу руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, утечка воздуха "безумно малая", она "то есть, то нет", а предположительное отверстие или трещину размером 0,6-0,8 миллиметра можно и не найти.
По мнению исполнительного директора по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергея Крикалева, на станцию придется доставлять дополнительные объемы воздуха, если экипажу не удастся длительное время устранить утечку.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавты НАСА Кристофер Кэссиди и Кэтлин Рубинс.
 
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РИА НаукаКэтлин РубинсЗемляСергей РыжиковМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосНАСА
 
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