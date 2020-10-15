Место утечки воздуха на МКС обнаружили при помощи чайного пакетика
11:35 15.10.2020 (обновлено: 16:01 15.10.2020)
© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерГрузовой корабль "Прогресс МС-13" пристыкованный к Международной космической станции пролетает над Йеменом
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Космонавты на Международной космической станции, возможно, обнаружили точное место утечки воздуха в российском модуле "Звезда", специалисты попросили заклеить его скотчем, следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.
"Прошлой ночью Иван (Вагнер. — Прим. ред.) и я провели 30 минут в ПрК (промежуточная камера модуля "Звезда", где обнаружена утечка воздуха. — Прим. ред.) <…> и мы думаем, что фактически определили возможное место утечки", — сказал российский космонавт Анатолий Иванишин специалисту подмосковного Центра управления полетами.
Иванишин сообщил, что они взяли пакетик чая, прикрыли люк в "протекающий" отсек модуля "Звезда" и увидели, что пакетик плывет в сторону возможного места утечки воздуха — в район расположения аппаратуры широкополосной системы связи.
"Как появится время и будет возможность — заклеить скотчем эту предполагаемую утечку", — попросил специалист центра.
12 октября, 00:36Космонавты пожаловались на рост температуры в российском модуле МКС
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе — сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда".
Скорость падения давления на МКС составляет один миллиметр ртутного столба за восемь часов, однако, как сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме.
Как рассказал экипажу руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, утечка воздуха "безумно малая", она "то есть, то нет", а предположительное отверстие или трещину размером 0,6-0,8 миллиметра можно и не найти.
По мнению исполнительного директора по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергея Крикалева, на станцию придется доставлять дополнительные объемы воздуха, если экипажу не удастся длительное время устранить утечку.
11 октября, 12:35РИА НаукаНа МКС починили туалет в российском модуле
Подпишитесь на рассылку "РИА Наука"Спасибо, вам отправлено письмо со ссылкой для подтверждения подписки