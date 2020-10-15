https://ria.ru/20201015/mks-1579907564.html

Место утечки воздуха на МКС обнаружили при помощи чайного пакетика

Космонавты на Международной космической станции, возможно, обнаружили точное место утечки воздуха в российском модуле "Звезда", специалисты попросили заклеить... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T11:35

2020-10-15T11:35

2020-10-15T16:01

риа наука

иван вагнер

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

наса

анатолий иванишин

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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> Космонавты на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a>, возможно, обнаружили точное место утечки воздуха в российском модуле "Звезда", специалисты попросили заклеить его скотчем, следует из переговоров экипажа с <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землей</a>, которые транслирует <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>."Прошлой ночью <a href="https://ria.ru/person_ivan-vagner" target="_blank">Иван</a> (Вагнер. — Прим. ред.) и я провели 30 минут в ПрК (промежуточная камера модуля "Звезда", где обнаружена утечка воздуха. — Прим. ред.) <…> и мы думаем, что фактически определили возможное место утечки", — сказал российский космонавт <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> специалисту подмосковного Центра управления полетами.Иванишин сообщил, что они взяли пакетик чая, прикрыли люк в "протекающий" отсек модуля "Звезда" и увидели, что пакетик плывет в сторону возможного места утечки воздуха — в район расположения аппаратуры широкополосной системы связи."Как появится время и будет возможность — заклеить скотчем эту предполагаемую утечку", — попросил специалист центра.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе — сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда".Скорость падения давления на МКС составляет один миллиметр ртутного столба за восемь часов, однако, как сообщили РИА Новости в "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмосе</a>", это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме.Как рассказал экипажу руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, утечка воздуха "безумно малая", она "то есть, то нет", а предположительное отверстие или трещину размером 0,6-0,8 миллиметра можно и не найти.По мнению исполнительного директора по пилотируемым программам "Роскосмоса" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Krikalev/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Крикалева</a>, на станцию придется доставлять дополнительные объемы воздуха, если экипажу не удастся длительное время устранить утечку.

https://ria.ru/20201012/mks-1579333853.html

https://ria.ru/20201011/mks-1579266192.html

Nika W Ай да наши кулибины! С помощью чайного пакетика и скотча могут починить космическую станцию ))) 224

Юрий Ф И сказал использованный пакетик чая - Иванушка, не выбрасывай меня, я тебе еще пригожусь... и не раз ещё пригодился... 220

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван вагнер, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса, анатолий иванишин