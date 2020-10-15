https://ria.ru/20201015/mirotvortsy-1579970040.html

Алиев прокомментировал возможное участие миротворцев в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утверждает, что участие и состав миротворцев в Карабахе есть в базовых принципах по урегулированию конфликта, но они пока на РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T17:20

2020-10-15T17:20

2020-10-15T17:20

ильхам алиев

армения

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

азербайджан

в мире

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<strong>БАКУ, 15 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> утверждает, что участие и состав миротворцев в Карабахе есть в базовых принципах по урегулированию конфликта, но они пока на стадии обсуждений, Баку считает этот вопрос преждевременным, также глава Азербайджана заявил, что сами базовые принципы по конфликту пока не согласованы, являются предметом обсуждений."Введение миротворцев в регион есть в базовых принципах. Необходимо принять во внимание, что базовые принципы по конфликту не согласованы, они только являются предметом обсуждений. Вопрос введения миротворцев пока широко не обсуждался между Азербайджаном и <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Арменией</a>. Поэтому пока неизвестно, кто войдет в их состав. В нынешних условиях, когда идет активная фаза военных действий, это немного рано. Но в этом вопросе должно учитываться слово Азербайджана, так как действия ведутся на территории Азербайджана", - заявил Алиев в интервью турецкому телеканалу <a href="https://www.ntv.com.tr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">NTV</a>. Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в некоторых местах - военное положение.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201014/karabakh-1579762447.html

https://ria.ru/20201013/karabakh-1579465609.html

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армения

нагорный карабах

азербайджан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ильхам алиев, армения, нагорный карабах, азербайджан, в мире