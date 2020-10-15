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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201015/mirotvortsy-1579970040.html
Алиев прокомментировал возможное участие миротворцев в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утверждает, что участие и состав миротворцев в Карабахе есть в базовых принципах по урегулированию конфликта, но они пока на РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T17:20
2020-10-15T17:20
ильхам алиев
армения
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
азербайджан
в мире
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<strong>БАКУ, 15 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> утверждает, что участие и состав миротворцев в Карабахе есть в базовых принципах по урегулированию конфликта, но они пока на стадии обсуждений, Баку считает этот вопрос преждевременным, также глава Азербайджана заявил, что сами базовые принципы по конфликту пока не согласованы, являются предметом обсуждений."Введение миротворцев в регион есть в базовых принципах. Необходимо принять во внимание, что базовые принципы по конфликту не согласованы, они только являются предметом обсуждений. Вопрос введения миротворцев пока широко не обсуждался между Азербайджаном и <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Арменией</a>. Поэтому пока неизвестно, кто войдет в их состав. В нынешних условиях, когда идет активная фаза военных действий, это немного рано. Но в этом вопросе должно учитываться слово Азербайджана, так как действия ведутся на территории Азербайджана", - заявил Алиев в интервью турецкому телеканалу <a href="https://www.ntv.com.tr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">NTV</a>. Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в некоторых местах - военное положение.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201014/karabakh-1579762447.html
https://ria.ru/20201013/karabakh-1579465609.html
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армения
нагорный карабах
азербайджан
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ильхам алиев, армения, нагорный карабах, азербайджан, в мире

Алиев прокомментировал возможное участие миротворцев в Карабахе

17:20 15.10.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНеразорвавшийся снаряд в Карабахе
Неразорвавшийся снаряд в Карабахе - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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БАКУ, 15 окт – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев утверждает, что участие и состав миротворцев в Карабахе есть в базовых принципах по урегулированию конфликта, но они пока на стадии обсуждений, Баку считает этот вопрос преждевременным, также глава Азербайджана заявил, что сами базовые принципы по конфликту пока не согласованы, являются предметом обсуждений.
"Введение миротворцев в регион есть в базовых принципах. Необходимо принять во внимание, что базовые принципы по конфликту не согласованы, они только являются предметом обсуждений. Вопрос введения миротворцев пока широко не обсуждался между Азербайджаном и Арменией. Поэтому пока неизвестно, кто войдет в их состав. В нынешних условиях, когда идет активная фаза военных действий, это немного рано. Но в этом вопросе должно учитываться слово Азербайджана, так как действия ведутся на территории Азербайджана", - заявил Алиев в интервью турецкому телеканалу NTV.
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Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в некоторых местах - военное положение.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
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"Попали в капкан". Почему не стихают бои в Карабахе
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаИльхам АлиевАрменияНагорный КарабахАзербайджанВ мире
 
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