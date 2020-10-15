https://ria.ru/20201015/migranty-1580010381.html

Калужские общественники считают, что мигрантам нужна социальная адаптация

Члены Общественных палат России и Калужской области разработали пакет предложений в правительство РФ по вопросам реализации национальной политики, в частности,... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T18:55

2020-10-15T18:55

2020-10-15T18:55

калужская область

калуга

калужская область

общество

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<strong>КАЛУГА, 15 окт – РИА Новости.</strong> Члены Общественных палат России и <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужской области</a> разработали пакет предложений в правительство РФ по вопросам реализации национальной политики, в частности, общественники предлагают более плотно заняться темой социальной адаптации и интеграции мигрантов, сообщило правительство региона.В <a href="http://ria.ru/location_Kaluga/" target="_blank" data-auto="true">Калуге</a> прошло совместное заседание общественной палаты Калужской области и Общественной палаты РФ на тему: "Об актуальных задачах реализации Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года". Обсуждалась роль гражданского общества в гармонизации межнациональных отношений и сохранении этнокультурного многообразия."Тема укрепления межнационального мира и межрелигиозного согласия является одной из важнейших, как для нашей многонациональной страны, так и для отдельно взятой Калужской области, на территории которой проживает 107 этнических групп", - заявил министр внутренней политики и массовых коммуникаций области Олег Калугин.По итогам встречи был выработан ряд рекомендаций в адрес правительства РФ. Одно из них касается создания на базе Федерального агентства по делам национальностей министерства по делам национальностей РФ. "Министерство по делам национальностей РФ должно заниматься на новом, более качественном уровне не только вопросами межнациональных отношений, но и работой с российскими диаспорами, находящимися за рубежом. По мнению участников круглого стола, в настоящее время назрела необходимость решения вопроса социальной адаптации и интеграции мигрантов в российскую нацию. Для этого нужна соответствующая государственная программа", - говорится в сообщении.Также решено обратиться в правительство РФ с предложением о финансировании строительства в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> Дома национальностей России. Подобный Дом дружбы предлагается создать и в столице Калужской области."Все актуальные задачи этой сферы, в том числе и по интеграции мигрантов, необходимо решать и на уровне государства, и на уровне гражданского общества. И общественная палата является здесь ярчайшим примером консолидации гражданских сил", - прокомментировал решения общественников Калугин.

https://ria.ru/20201005/aviatsiya-1578274787.html

https://ria.ru/20201012/sport-1579398117.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

калуга, калужская область, общество