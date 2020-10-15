https://ria.ru/20201015/mh17-1579922618.html

Жалоба Гааги по МН17 в ЕСПЧ затянет работу других судов, заявил источник

Межгосударственная жалоба Гааги по катастрофе МН17, поданная ей в Европейский суд по правам человека, затянет вынесение вердиктов другим судами и сделает... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T12:38

2020-10-15T12:38

2020-10-15T12:38

гаагский арбитраж

mh17. расследование

европейский суд по правам человека

нидерланды

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568339966_0:0:3077:1731_1400x0_80_0_0_0cfd85073235d7c4cd6718210688e197.jpg

<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Межгосударственная жалоба <a href="http://ria.ru/location_The_Hague/" target="_blank" data-auto="true">Гааги</a> по катастрофе МН17, поданная ей в <a href="http://ria.ru/organization_ARRAY_0x8271018/" target="_blank" data-auto="true">Европейский суд</a> по правам человека, затянет вынесение вердиктов другим судами и сделает бессмысленной работу с ней в рамках формата Россия-Нидерланды-Австралия, заявил РИА Новости источник, близкий к ЕСПЧ.В июле этого года правительство <a href="http://ria.ru/location_Netherlands/" target="_blank" data-auto="true">Нидерландов</a> распространило заявление, в котором сообщило о намерении подать иск против России в ЕСПЧ в связи с крушением рейса MH17. Позднее Страсбургский суд подтвердил РИА Новости факт получения жалобы."Получается, что решение суда Нидерландов, в котором с марта 2020 года идет рассмотрение иска прокуратуры Нидерландов против четырех подозреваемых в причастности к крушению – троих граждан России и одного гражданина <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, не должно быть вынесено, чтобы не вступить в конфликт, до решения наднационального судебного органа – ЕСПЧ, рассмотрение подобных дел у которого занимает обычно несколько лет", - сказал в связи с этим собеседник агентства.Кроме того, по его словам, "подача данного иска демонстрирует дальнейшую бессмысленность взаимодействия России с Нидерландами в рамках трехсторонних консультаций по линии МИД РФ, Нидерландов и Австралии".Собеседник агентства отметил, что, по утверждениям Гааги, межгосударственная жалоба в ЕСПЧ была подана для поддержки исков родственников жертв катастрофы, но по правилам суда теперь работа по всем индивидуальным искам будет приостановлена."Таким образом, подача Гаагой межгосударственного иска в ЕСПЧ, как представляется, лишь отложит на еще больший срок рассмотрение индивидуальных жалоб", - подчеркнул он.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

https://ria.ru/20201015/gaaga-1579918827.html

https://ria.ru/20201015/rassledovanie-1579915504.html

https://ria.ru/20200928/krushenie-1577876930.html

4

нидерланды

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гаагский арбитраж, mh17. расследование, европейский суд по правам человека, нидерланды, украина, в мире