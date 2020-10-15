https://ria.ru/20201015/mh17-1579919185.html

В МИД назвали жалобу Гааги по делу MH17 недружественным шагом

Подача Гаагой жалобы в Европейский суд по правам человека против России по катастрофе пассажирского самолета Боинг-7777 "Малайзийских авиалиний (рейс МН17) –... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T12:24

2020-10-15T12:24

2020-10-15T12:24

mh17. расследование

бук (зенитный ракетный комплекс)

европейский суд

дмитрий песков

москва

нидерланды

в мире

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Подача <a href="http://ria.ru/location_The_Hague/" target="_blank" data-auto="true">Гаагой</a> жалобы в <a href="http://ria.ru/organization_ARRAY_0x8271018/" target="_blank" data-auto="true">Европейский суд</a> по правам человека против России по катастрофе пассажирского самолета Боинг-7777 "Малайзийских авиалиний (рейс МН17) – недружественный шаг, он вредит отношениям и противоречит здравому смыслу, говорится в заявлении МИД РФ."Как известно, в июле <a href="http://ria.ru/location_Netherlands/" target="_blank" data-auto="true">Нидерланды</a> подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) межгосударственную жалобу против России в связи с крушением в 2014 году пассажирского самолета Боинг-7777 "Малайзийских авиалиний (рейс МН17). Расцениваем данный шаг как очередной удар по российско-нидерландским отношениям и демонстрацию Гаагой твердого намерения вопреки здравому смыслу продолжать порочный путь одностороннего возложения ответственности за случившееся в небе над Донбассом на Россию", - отметили в ведомстве.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

https://ria.ru/20201015/gaaga-1579918827.html

Sergej Klassen Сколько можно наглость и свинство мариотеточного запада называть недружественными шагами. Как долго об Россию будут, все кому не лень, ноги вытирать. 26

ivstlngrd Говорильней наши научились заниматься, а вот до конца отстаивать интересы страны или не хотят, или не могут в силу дрожания над златом "спрятанным" у супостата. 19

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москва

нидерланды

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

mh17. расследование, бук (зенитный ракетный комплекс), европейский суд, дмитрий песков, москва, нидерланды, в мире