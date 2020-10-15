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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201015/metod-1579895515.html
Назван самый надежный метод выявления коронавируса
Самым надежным методом выявления COVID-19 является ПЦР-тест, заявил в эфире Первого канала эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T10:36
2020-10-15T11:31
распространение нового коронавируса
михаил лебедев
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> Самым надежным методом выявления COVID-19 является ПЦР-тест, заявил в эфире <a href="https://www.1tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Первого канала</a> эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_mikhail-lebedev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Лебедев</a>."Значительное количество ложноположительных результатов, к сожалению, бывает. Поэтому по-настоящему увидеть (коронавирус. — Прим. ред.) можно только прямым методом, а прямой метод — это метод ПЦР", — уточнил он.По словам специалиста, экспресс-тесты также подходят для эпидемиологических исследований, однако они не всегда способны обнаружить наличие иммуноглобулина М, сигнализирующего о наличии инфекции.За весь период эпидемии в России выявлено 1 354 163 случая заражения COVID-19, более 23 тысяч пациентов скончались, 1 048 097 человек выздоровели.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200423/1570413284.html
https://ria.ru/20201011/koronavirus-1579235264.html
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михаил лебедев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Назван самый надежный метод выявления коронавируса

10:36 15.10.2020 (обновлено: 11:31 15.10.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Самым надежным методом выявления COVID-19 является ПЦР-тест, заявил в эфире Первого канала эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
"Значительное количество ложноположительных результатов, к сожалению, бывает. Поэтому по-настоящему увидеть (коронавирус. — Прим. ред.) можно только прямым методом, а прямой метод — это метод ПЦР", — уточнил он.
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Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
По словам специалиста, экспресс-тесты также подходят для эпидемиологических исследований, однако они не всегда способны обнаружить наличие иммуноглобулина М, сигнализирующего о наличии инфекции.
За весь период эпидемии в России выявлено 1 354 163 случая заражения COVID-19, более 23 тысяч пациентов скончались, 1 048 097 человек выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМихаил ЛебедевКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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