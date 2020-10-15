https://ria.ru/20201015/metod-1579895515.html

Назван самый надежный метод выявления коронавируса

Самым надежным методом выявления COVID-19 является ПЦР-тест, заявил в эфире Первого канала эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T10:36

2020-10-15T10:36

2020-10-15T11:31

распространение нового коронавируса

михаил лебедев

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:160:3074:1889_1400x0_80_0_0_93a2485f00deff2d1e20c2a3af7f4392.jpg

<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> Самым надежным методом выявления COVID-19 является ПЦР-тест, заявил в эфире <a href="https://www.1tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Первого канала</a> эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_mikhail-lebedev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Лебедев</a>."Значительное количество ложноположительных результатов, к сожалению, бывает. Поэтому по-настоящему увидеть (коронавирус. — Прим. ред.) можно только прямым методом, а прямой метод — это метод ПЦР", — уточнил он.По словам специалиста, экспресс-тесты также подходят для эпидемиологических исследований, однако они не всегда способны обнаружить наличие иммуноглобулина М, сигнализирующего о наличии инфекции.За весь период эпидемии в России выявлено 1 354 163 случая заражения COVID-19, более 23 тысяч пациентов скончались, 1 048 097 человек выздоровели.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200423/1570413284.html

https://ria.ru/20201011/koronavirus-1579235264.html

6

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил лебедев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество