https://ria.ru/20201015/markirovka-1579968089.html

Первый этап введения цифровой маркировки шин начнется в Подмосковье

Первый этап введения обязательной цифровой маркировки шин начнется 1 ноября. Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин напомнил... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T16:23

2020-10-15T16:23

2020-10-15T18:55

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. </strong>Первый этап введения обязательной цифровой маркировки шин начнется 1 ноября. Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин напомнил местным жителям о важности этой процедуры, сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/tsifrovaja-markirovka-shin/" target="_blank">"360"</a>.Он отметил, что маркировка позволит уменьшить риск покупки подержанных шин под видом новых.По его словам, оптовые компании должны будут передавать в государственную информационную систему все данные о покупке шин, а также их выводе из оборота. Благодаря этому покупатель убедится в легальности изделия. Сделать это можно будет через приложение "Честный знак". Пользователю нужно лишь отсканировать уникальный код Data Matrix, который нанесен на упаковку.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)