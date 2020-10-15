В Германии прокомментировали отказ рабочих обслуживать самолет Лукашенко
21:22 15.10.2020 (обновлено: 22:09 15.10.2020)
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Maxim GuchekПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Maxim Guchek
БЕРЛИН, 15 окт – РИА Новости. Немецкая компания Lufthansa Technik подтвердила, что получила на обслуживание самолет белорусской компании "Белавиа", контракт был заключен несколько месяцев назад с соблюдением национальных и международных санкционных режимов и будет исполнен, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее белорусские СМИ сообщили, что в Lufthansa Technik на техобслуживание поступил самолет, которым пользуется президент Белоруссии Александр Лукашенко. Рабочие немецкой компании, согласно сообщениям СМИ, призвали свое руководство отказаться от его обслуживания из-за действий белорусского президента во время и после президентской гонки.
"Мы можем подтвердить, что в настоящее время самолет "Белавиа" находится в зоне обслуживания в Lufthansa Technik", - сообщил представитель Lufthansa Technik Вольфганг Райнерт.
Он при этом не смог уточнить, является ли этот борт действительно самолетом президента Белоруссии, отметив, что такую информацию может предоставить "Белавиа" как эксплуатант судна. Несмотря на призывы рабочих, компания выполняет все контракты, сообщил Райнерт.
"Мы можем подтвердить, что работы по всем самолетам клиентов, которые находятся сейчас в Гамбурге (место базирования Lufthansa Technik), ведутся в плановом режиме. Договор по текущему обслуживанию самолета "Белавиа" обсуждался и был заключен несколько месяцев назад. Основополагающим принципом Lufthansa Technik является строгое соблюдение национальных и международных страновых и персональных санкционных предписаний (эмбарго). Как предприятие, работающее на глобальном рынке, мы следуем действующим национальным и международным нормам экспортного контроля. Мы последовательно следим за развитием событий в этой сфере и им следуем", - добавил собеседник агентства.
Он подчеркнул, что действующие контракты, "которые отвечают всем правовым требованиям, будут реализованы в соответствии с договорами".
Отношения Белоруссии со странами ЕС резко ухудшились после прошедших 9 августа президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко. Оппозиция республики считает избранным лидером Светлану Тихановскую. Евросоюз не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. После выборов в стране продолжаются массовые акции протеста.