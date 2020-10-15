https://ria.ru/20201015/lukashenko-1579912575.html

Лукашенко заявил, что учения в Белоруссии "образумили" внешние силы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что комплексные тактические учения на западе республики "образумили" внешние силы, которые поняли, что у Минска РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T11:50

2020-10-15T11:50

2020-10-15T12:17

светлана тихановская

евросоюз

чехия

сша

протесты в белоруссии

александр лукашенко

одкб

минск

белоруссия

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<strong>МИНСК, 15 окт - РИА Новости. </strong>Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что комплексные тактические учения на западе республики "образумили" внешние силы, которые поняли, что у <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> есть "хороший кулак" и он может ответить.Как передает госагентство Белта, Лукашенко в четверг провел встречу с генсеком Организации Договора о коллективной безопасности (<a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>) Станиславом Засем."Мы посмотрели западный наш регион, присмотрелись, пристрелялись, по-военному говоря. Наверное, это все-таки образумило там, за пределами страны, что мы имеем хороший кулак и можем очень серьезно ответить", - заявил Лукашенко.Он отметил, что несколько лет назад в Белоруссии была принята новая военная доктрина, в ней учтены такие явления, как гибридная война и цветная революция. "Примерно так могло быть в Беларуси, поэтому мы были вынуждены реагировать, в том числе демонстрировать силу", - пояснил глава государства.Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о вмешательстве извне во внутренние дела страны, в этой связи инициировал проведение комплексных тактических учений с войсками западного оперативного командования на гродненском направлении. Их проведение одобрил Лукашенко. Учения прошли 28-31 августа.Белорусские власти неоднократно заявляли, что продолжающиеся в стране протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшу</a>, <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a> и <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a>.Отношения Белоруссии со странами ЕС резко ухудшились после прошедших 9 августа президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко – он набрал 80,1% голосов. Оппозиция республики считает избранным лидером <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a>. <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. После выборов в стране проходят массовые акции протеста, в последнее время – преимущественно в выходные дни.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201015/lukashenko-1579905112.html

https://ria.ru/20201015/lukashenko-1579914133.html

https://ria.ru/20201015/lukashenko-1579907855.html

Игор Петр Да прям злой НАТО танками хотел окупировать "процветающую" Беларусь. Но батька не дал , защитил ))) 13

Сергей acid зазеркалье какое-то а не Беларусь 10

7

чехия

сша

минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, евросоюз, чехия, сша, александр лукашенко, одкб, минск, белоруссия, в мире