https://ria.ru/20201015/lukashenko-1579907855.html
Лукашенко не знал, как сложится ситуация в Белоруссии после выборов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не располагал информацией о том, как будет развиваться ситуация в стране после проведения президентских... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T11:36
2020-10-15T11:36
2020-10-15T11:36
протесты в белоруссии
александр лукашенко
одкб
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 15 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что не располагал информацией о том, как будет развиваться ситуация в стране после проведения президентских выборов, передает <a href="https://sputnik.by" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>."Непростой период мир переживает в целом. Это все до выборов прогнозировалось. Многие говорят, что президент получал информацию, анализировал, знал об этом. Нет, не было никакой информации, что будет после этих выборов у нас, в мире вообще. Но прогноз мой оказался на 100% точным - и по пандемии, и по ситуации, которая сегодня складывается. Несложно было все это спрогнозировать", – сказал Лукашенко в ходе встречи с генеральным секретарем <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a> Станиславом Засем.Ранее в июне, в разгар избирательной кампании Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии будут "интересные", а после выборов "будет еще интереснее".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20201015/lukashenko-1579905112.html
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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"Явно кому-то их не хватает, а в основном это правильно" - Лукашенко о перераспределении полномочий
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике предлагается более 70 полномочий президента перенести на другие уровни власти.
2020-10-15T11:36
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Лукашенко: "Запад готовит "пакости"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил российского премьера Михаила Мишустина, что Запад готовит "пакости" для России перед региональными выборами.
2020-10-15T11:36
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, одкб, белоруссия, в мире