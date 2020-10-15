Лукашенко заявил, что внутренняя ситуация осложнена извне
11:25 15.10.2020 (обновлено: 11:40 15.10.2020)
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
МИНСК, 15 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что причина нынешних внутриполитических событий в стране – влияние извне, однако белорусский народ с этим справится, передает в четверг Sputnik Беларусь.
"Внутренняя ситуация не просто осложнена, а ее главная причина - внешняя. Не было бы внешнего давления и влияния, никогда бы этого в Беларуси не было. Хотя мы уже переживали всякое. Но тогда влияние извне было минимальным, а сейчас они закусили удила прилично. Но справимся. Белорусы - люди умные, разберутся в этом плане", - сказал Лукашенко на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем.
Как отметил глава государства, западные партнеры Белоруссии "уж слишком активизировавшись, переборщили" в отношении его страны, однако в Минске "особо не напрягаются в этом плане". "Тихая, спокойная страна, а в Минске мы никак не можем голову взять в руки и подумать, как жить дальше. Но, я думаю, мы с этим обязательно справимся. В этом нет никаких сомнений", - заявил белорусский лидер.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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