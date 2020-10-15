https://ria.ru/20201015/loza-1580042966.html

Лоза предпочел бы звание "Заслуженного артиста", а не благодарность

Музыкант Юрий Лоза поблагодарил президента РФ Владимира Путна за объявленную ему благодарность, отметив, что логичнее было бы дать ему звание заслуженного... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T23:45

2020-10-15T23:45

2020-10-15T23:45

культура

новости культуры

юрий лоза

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<strong>МОСКВА, 15 окт – РИА Новости.</strong> Музыкант Юрий Лоза поблагодарил президента РФ Владимира Путна за объявленную ему благодарность, отметив, что логичнее было бы дать ему звание заслуженного артиста, на которое он был выдвинут год назад.Президент России объявил благодарность Лозе за заслуги в развитии отечественной̆ культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано в четверг на официальном портале правовой̆ информации."Президенту спасибо, конечно же", - сказал РИА Новости Лоза. Музыкант отметил, что у него уже год как подготовлены документы на звание "Заслуженного артиста"."Вот если бы президенту документы на звание "Заслуженный артист" предложили подписать, было бы логичнее, как мне кажется. А так получается, что с точки зрения российской̆ культуры ничего более грамоты я не достоин. Так и с чем меня поздравлять?" - добавил музыкант.Певец, композитор, поэт-песенник Юрий Лоза родился в 1954 году в Свердловске (ныне - Екатеринбург). В 70-е годы играл в известной̆ в СССР группе "Интеграл", которой̆ руководил Бари Алибасов. В 1983 году стал участником группы "Зодчие", его песни составляли основу репертуара группы, в частности хит "Я умею мечтать". В 1987 году музыкант начал сольную карьеру. Лоза - автор песен "Плот", "Девочка сегодня в баре", "Пой, моя гитара, пой", "Исполнительный̆ лист", "Сто часов" и многих других.

https://ria.ru/20200920/loza-1577384235.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, юрий лоза