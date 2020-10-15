https://ria.ru/20201015/loza-1579981192.html

Путин объявил благодарность Юрию Лозе

Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность музыканту и композитору Юрию Лозе, за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства отметили также... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T17:18

2020-10-15T17:18

2020-10-15T17:18

культура

россия

юрий лоза

всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства

владимир путин

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> объявил благодарность музыканту и композитору <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Loza/" target="_blank" data-auto="true">Юрию Лозе</a>, за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства отметили также директора Музея декоративно-прикладного и народного искусства Елену Титову и поэта Владимира Грачева. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации."Объявить благодарность Президента Российской Федерации:... Лозе Юрию Эдуардовичу - композитору, артисту федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ "Росконцерт", - говорится в документе.Благодарность президента объявили также поэту и писателю Владимиру Грачеву. Почетной грамотой президента отметили директора <a href="http://ria.ru/organization_Vserossijjskijj_muzejj_dekorativno-prikladnogo_i_narodnogo_iskusstva_VMDPNI/" target="_blank" data-auto="true">Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства</a> Елену Титову, сказано в распоряжении.

https://ria.ru/20201013/loza-1579596934.html

Александр Аникин Думал-думал о Лозе, и решил, что он вовсе не так уж и плох. 32

Влади Мир С. Конечно молодец, но он комментирует не за благодарность. Это его жизненная – гражданская позиция. Он достойный Гражданин своей страны. 30

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юрий лоза, всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, владимир путин