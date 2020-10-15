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https://ria.ru/20201015/loza-1579981192.html
Путин объявил благодарность Юрию Лозе
Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность музыканту и композитору Юрию Лозе, за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства отметили также... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T17:18
2020-10-15T17:18
культура
россия
юрий лоза
всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства
владимир путин
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> объявил благодарность музыканту и композитору <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Loza/" target="_blank" data-auto="true">Юрию Лозе</a>, за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства отметили также директора Музея декоративно-прикладного и народного искусства Елену Титову и поэта Владимира Грачева. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации."Объявить благодарность Президента Российской Федерации:... Лозе Юрию Эдуардовичу - композитору, артисту федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ "Росконцерт", - говорится в документе.Благодарность президента объявили также поэту и писателю Владимиру Грачеву. Почетной грамотой президента отметили директора <a href="http://ria.ru/organization_Vserossijjskijj_muzejj_dekorativno-prikladnogo_i_narodnogo_iskusstva_VMDPNI/" target="_blank" data-auto="true">Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства</a> Елену Титову, сказано в распоряжении.
https://ria.ru/20201013/loza-1579596934.html
Думал-думал о Лозе, и решил, что он вовсе не так уж и плох.
32
Конечно молодец, но он комментирует не за благодарность. Это его жизненная – гражданская позиция. Он достойный Гражданин своей страны.
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РИА Новости
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россия, юрий лоза, всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, владимир путин

Путин объявил благодарность Юрию Лозе

17:18 15.10.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМузыкант и композитор Юрий Лоза читает диктант на ежегодной акции по проверке грамотности "Тотальный диктант-2017" в Москве
Музыкант и композитор Юрий Лоза читает диктант на ежегодной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2017 в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность музыканту и композитору Юрию Лозе, за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства отметили также директора Музея декоративно-прикладного и народного искусства Елену Титову и поэта Владимира Грачева. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
"Объявить благодарность Президента Российской Федерации:... Лозе Юрию Эдуардовичу - композитору, артисту федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ "Росконцерт", - говорится в документе.
Благодарность президента объявили также поэту и писателю Владимиру Грачеву. Почетной грамотой президента отметили директора Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства Елену Титову, сказано в распоряжении.
Певец Юрий Лоза в спортивном комплексе Олимпийский во время выступления на фестивале Авторадио Дискотека 80-х - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 15:40Шоубиз
Лоза резко ответил раскритиковавшей мужчин с низкой зарплатой Самбурской
 
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КультураРоссияЮрий ЛозаВсероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусстваВладимир Путин
 
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