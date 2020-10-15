https://ria.ru/20201015/london-1579956225.html

В Лондоне ужесточили карантин из-за коронавируса

Карантинные меры в Лондоне ужесточаются с субботы из-за роста количества заражений коронавирусом в агломерации, сообщил министр здравоохранения Соединенного... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T15:18

2020-10-15T15:18

2020-10-15T15:28

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<strong>ЛОНДОН, 15 окт - РИА Новости, Денис Ворошилов.</strong> Карантинные меры в <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондоне</a> ужесточаются с субботы из-за роста количества заражений <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a> в агломерации, сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок.Согласно введенной со среды трёхуровневой системе ограничений, Лондон находился на первой ступени, когда были разрешены встречи группами до шести человек, все магазины и рестораны работали в обычном режиме, но до 22:00."В Лондоне количество заражений удваивается каждую неделю. Мы должны действовать сейчас, чтобы не вводить более жесткие меры в дальнейшем... В консультациях с мэром и местными властями мы пришли к мнению о том, что Лондон должен быть помещен на уровень "высокий" (второй уровень в шкале)", - сказал глава минздрава, выступая в палате общин британского парламента.Вторая ступень ограничений вводится в Лондоне с субботы, предусматривает запрет на любые встречи не проживающих совместно людей в помещениях и походы в гости. На свежем воздухе люди не могут встречаться группами более шести человек, рекомендовано не пользоваться общественным транспортом и отказаться от не жизненно важных поездок по городу и по стране. В качестве средства передвижения рекомендуются велосипеды и самокаты, власти советуют людям передвигаться пешком.На второй ступени ограничений уже находятся манчестерская агломерация, <a href="http://ria.ru/location_Cheshire/" target="_blank" data-auto="true">Чешир</a>, <a href="http://ria.ru/location_Lancashire/" target="_blank" data-auto="true">Ланкашир</a>, <a href="http://ria.ru/location_Derbishir/" target="_blank" data-auto="true">Дербишир</a>, Западный и Южный Йоркшир, второй по величине город Британии <a href="http://ria.ru/location_Birmingham/" target="_blank" data-auto="true">Бирмингем</a> и его окрестности, <a href="http://ria.ru/location_Leicester/" target="_blank" data-auto="true">Лестер</a>, <a href="http://ria.ru/location_Newcastle_2/" target="_blank" data-auto="true">Ньюкасл</a>, <a href="http://ria.ru/location_Nottingham/" target="_blank" data-auto="true">Ноттингем</a> и другие населенные пункты. Вместе с Лондоном второй уровень ограничений вводится также в графстве <a href="http://ria.ru/location_Essex/" target="_blank" data-auto="true">Эссекс</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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